SNAI – Roland Garros: Nadal re di Francia. Djokovic è l'unica insidia a quota 3,50

ll tennista maiorchino è favorito a 2,00 per il 12° trionfo a Parigi e solo Nole gli tiene testa – Fognini è da impresa a 50, mentre tra le donne è avanti la campionessa Halep, data vincente a 5,00

Milano, 23 maggio 2019 - La terra rossa di Parigi è il suo habitat naturale: tant'è che al Roland Garros Rafa Nadal detiene una sfilza di record che include sia il numero di trionfi assoluto (11) che quello di vittorie consecutive (cinque). Arrivare agli Open di Francia dopo aver vinto gli Internazionali di Roma non può che rafforzare la posizione del maiorchino nelle valutazioni dei bookmaker. Gli analisti SNAI lo danno come grande favorito, a 2,00, per il dodicesimo sigillo. Sulla strada di Nadal, però, ci sarà un Novak Djokovic più determinato che mai a conquistare il trofeo, in ottica Grande Slam. Il serbo non ha grande feeling con Parigi (dove ha trionfato solo una volta) ma è uno degli unici due tennisti (oltre a Soderling) ad aver battuto Rafa nella Capitale francese. Su di lui si punta a 3,50. Quota da outsider, ma nemmeno troppo, per Dominique Thiem, finalista nel 2018 e dato a 7,00, mentre si punta a 20,00 sul greco Tsitsipas, avversario di Nadal nelle ultime due finali sulla terra. Indietro gli italiani: Fabio Fognini è a 50,00, si sale invece a 75 per Marco Cecchinato.

Occhio alla Bertens - Nel torneo femminile invece la favorita d'ufficio è Simona Halep, campionessa in carica e data a 5,00 da SNAI per il bis. La segue a stretto giro Kiki Bertens, una delle tenniste più costanti sulla terra in questa prima metà di 2019, che tra l'altro ha battuto la Halep sia in finale a Madrid che in semifinale a Stoccarda e Roma: sull'olandese la quota è fissata a 8,00. A 13,00 invece si punta su Karolina Pliskova, che si è imposta agli Internazionali, e su Naomi Osaka, che, infortuni a parte ha sempre giocato bene sulla terra da inizio anno. A 15,00 Serena Williams, mentre la prima tennista italiana in tabellone è Camila Giorgi, su cui però si punta già a 100.

