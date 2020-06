SNAI, Europa League: Chelsea avanti sull’Arsenal. Il primo trofeo di Sarri viaggia a 1,70

Blues favoriti nel testa a testa su chi alzerà la coppa e anche nelle scommesse sul risultato al 90’: l’«1» vale 2,40, il blitz dei Gunners è a 3,00 - I precedenti portano al pareggio, la «X» nei tempi regolamentari si gioca a 3,35.

Milano, 28 maggio 2019 - Il bilancio degli ultimi dieci precedenti è in perfetto equilibrio: tre vittorie del Chelsea, tre dell'Arsenal e quattro pareggi. Nelle previsioni sul derby londinese che assegnerà il trofeo dell'Europa League, però, gli analisti SNAI danno un leggero vantaggio alla squadra di Maurizio Sarri, che in Europa League può contare su una statistica migliore rispetto agli avversari: i Blues sono arrivati alla finale da imbattuti, con un ruolino di 11 vittorie e tre pareggi. Il dodicesimo colpo, che vale la coppa, è dato a 2,40. Sale invece a 3,00 la quota sul successo dei Gunners (11 vittorie, due ko e un pari il loro bilancio), mentre l'ennesimo pareggio pagherebbe 3,35. E vista la tendenza pronunciata alla «X» negli scontri diretti, non sono da escludere code extra. L'assegnazione del trofeo ai calci di rigore è un'opzione data a 6,25. Il Chelsea, infine, è in leggero vantaggio anche nelle quote su chi alzerà la coppa, a prescindere da come finirà al 90': a 1,70 il trionfo Blues, che rappresenterebbe il primo trofeo per Maurizio Sarri, a 2,10 quello dell'Arsenal.

Macchine da gol - Comunque vada a finire, le statistiche delle due squadre suggeriscono che si tratterà di una partita votata all'attacco. Il Chelsea è la squadra che ha segnato più gol in Europa League, con 32 gol, l'Arsenal è al terzo posto con 29 realizzazioni: una gara da Over (quindi con almeno tre marcature complessive) viaggia a 1,87, mentre il Goal (la scommessa su entrambe a segno) va più giù, a 1,65. Quanto ai nomi dei bomber, i trader SNAI seguono il trend e indicano in Giroud (10 gol in competizione) e Aubameyang (8) tra i più probabili marcatori, rispettivamente a 3,25 e 3,00.

