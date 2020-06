Finale Europa League: per il 40% dei tifosi sarà il Chelsea di Sarri ad alzare la coppa

Il restante 60% equilibrato tra vittoria Arsenal e pareggio al termine del tempo regolamentare. Occhi sul bomber dell’Arsenal Aubameyang, mai a segno contro i Blues: una sua rete vale per Planetwin365 una quota di 2,35

Roma, 29 maggio 2019 – Questa sera andrà in scena la prima delle due finali “made in England”. L’atto conclusivo della 48esima edizione dell'Europa League (Coppa Uefa compresa), a Baku, vede di fronte Chelsea e Arsenal in un derby londinese, oltre che inglese. L'ultima volta tra due club connazionali l'Atletico Madrid si impose per 3-0 contro l'Athletic Bilbao, era il 2012. Solo nel 1972 si scontrarono due inglesi: in quel caso fu il Tottenham a imporsi sul Wolverhampton. Sia il Chelsea che l'Arsenal sono alla loro seconda finale in questa competizione. I Blues vinsero nel 2013 (contro il Benfica), i Gunners persero contro il Galatasaray nel 2000.

L’undici di Sarri è favorito, con l' “1” quotato su Planetwin365 a 2,45 risultato scelto dal 40% degli scommettitori come il più probabile. La “X” è in lavagna a 3,40 (segno sul quale ha puntato il 29% degli utenti di Planetwin365), il “2” è proposto a 3,05 (ed è il risultato individuato dal 31% delle persone).

In 5 delle ultime 8 finali si è registrato il segno No Goal, questa volta proposto a 2,08 (a 1,72 il Goal). Interessante quindi anche la quota relativa alla vittoria del Chelsea mantenendo la porta inviolata (a 4,36), o il trionfo dell'Arsenal sempre senza subire reti (a 5,43). Negli ultimi 4 scontri diretti in due occasioni i Gunners hanno vinto 2-1, risultato questa volta proposto a 10,99. Per l'occasione c'è anche la possibilità di scommettere sulla squadra che alzerà la coppa al cielo: il Chelsea è offerto a 1,70, l'Arsenal a 2,16. Un goal di Hazard, che ai Gunners ha già segnato 5 volte, si gioca a 2,50, quello di Aubameyang, sempre a secco contro i Blues, a 2,35.

