Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch

Disponibili sul sito www.snai.it 59 nuovi giochi a rullo realizzati dal provider italiano leader nella fornitura di software per l'industria del gioco online in tutto il mondo.

Milano, 5 giugno 2019 - Fruits Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire, Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance, Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot machines realizzate da WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e che verranno presto affiancate dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea con le tendenze del mercato.

«I nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di WorldMatch che le conversioni dal terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica, etc. in pratica un’offerta completa in grado di soddisfare appieno gli obiettivi di crescita del nostro partner», commenta Andrea Boratto, Chief Executive Officer di WorldMatch.

«Siamo contenti di ampliare la nostra offerta di gioco con un partner dinamico e di alto livello come WorldMatch, che conosce molto bene il mercato italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore BU Trading & Digital di Snaitech – Sono accordi di questo tipo che aumentano l'appeal del nostro universo online e realizzano uno dei nostri obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre più coinvolgenti e sicure per i nostri clienti».

I giocatori potranno contare su una grande offerta di titoli, con features innovative, grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente mix studiato ad hoc per offrire un ambiente di gioco emozionante e indimenticabile.

Tutti i giochi in HTML5, grazie alla tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet per una esperienza di gioco continuativa e di alto livello. Si potrà cambiare device in base alle proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei montepremi Jackpot.

