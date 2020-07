Gli eventi del PADI Women's Dive Day operano per restituire al nostro pianeta blu

® Dive Centers e Resorts ospiteranno migliaia di subacquei per il PADI Women's Dive Day, una celebrazione globale di avventure e passioni condivise, e di patrocinio degli oceani. Il primo PADI Women's Dive Day del 2015 ha sottolineato l'impegno di PADI volto a rafforzare la partecipazione femminile nelle immersioni subacquee, ed è sempre più chiaro che l'influenza positiva di questa giornata vada ben oltre il genere: Gli eventi stanno prendendo come fondamento la conservazione e le cause delle comunità, offrendo così ai subacquei la possibilità di agire, di restituire e di essere una forza positiva. RANCHO SANTA MARGARITA, California, 3 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Il 20 luglio 2019, PADIDive Centers e Resorts ospiteranno migliaia di subacquei per il PADI Women's Dive Day, una celebrazione globale di avventure e passioni condivise, e di patrocinio degli oceani. Il primo PADI Women's Dive Day del 2015 ha sottolineato l'impegno divolto a rafforzare la partecipazione femminile nelle immersioni subacquee, ed è sempre più chiaro che l'influenza positiva di questa giornata vada ben oltre il genere: Gli eventi stanno prendendo come fondamento la conservazione e le cause delle comunità, offrendo così ai subacquei la possibilità di agire, di restituire e di essere una forza positiva.

"Il PADI Women's Dive Day è diventato un movimento globale per creare e ispirare una comunità appassionata di sostenitori degli oceani che abbraccia diverse generazioni. Quello che era iniziato come una celebrazione delle donne che amano le immersioni, è divenuto rapidamente il giorno più importante dedicato alle immersioni nel mondo, una giornata da cui ogni subacqueo può trarre ispirazione," ha dichiarato Kristin Valette-Wirth, responsabile marketing presso PADI Worldwide.

Anche per questo anno, i PADI Dive Centers e Resorts ospiteranno centinaia di eventi in tutto il mondo, e oltre 30 solo in Italia. Ecco alcuni degli eventi:

PADI Dive Center o Resort oppure visitate padi.com per partecipate al PADI Women's Dive Day. Contattate il vostrooppure visitateper partecipate al PADI Women's Dive Day.

® (Professional Association of Diving Instructors ® ) è la maggiore organizzazione mondiale per la formazione di subacquei con oltre 6.600 centri e resort per immersioni e 137.000 professionisti associati nel mondo. Con un 1 milione di brevetti rilasciati ogni anno, PADI consente a tutti nel mondo di accedere all'esplorazione sottomarina, a viaggi e ad avventure, pur nel rispetto dei più elevati standard di settore per la formazione e la sicurezza delle immersioni. PADI è impegnata a sostenere gli sforzi per il sociale e l'ambiente grazie ai propri Pillars of Change SM , che permettono ai subacquei di impegnarsi nelle cause che li coinvolgono. www.padi.com . Informazioni su PADI

