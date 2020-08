Kavalan si assicura un 'Oro con distinzione' e 4 'Ori' nella più dura delle IWSC

TAIPEI, Taiwan, 8 agosto 2019 /PRNewswire/ -- Kavalan si è assicurata quattro riconoscimenti di alto livello in una International Wine and Spirit Competition (IWSC) molto combattua questo anno con criteri per i propri "Oro con distinzione" e "Oro" sempre più difficili da raggiungere.

Kavalan ha anche ricevuto riconoscimenti Platino e 10 Ori dalla International Review of Spirits (IRS) organizzata dalla Tastings-Beverage Testing Institute negli Stati Uniti.

La gloria dell'Ex-Bourbon

The Kavalan Solist* un ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky ha ricevuto sia un Oro con Distinzione da IWSC che un Platino da IRS su 97 punti.

I giudici di IRS hanno descritto l'Ex-Bourbon all'olfatto come "gelato alla banana e al pistacchio, torta quattro quarti, e "burro al miele affumicato" e al palato "pesca bianca, tè alla rosa, zafferano, e crema di cocco." E anno concluso che si tratta di un "whisky potente, con fragranze avvolgenti, estremamente piacevole da scoprire."

Riconoscimenti IWSC

Insieme all'Oro con Distinzione per l'Ex-Bourbon, l'IWSC ha anche assegnato quattro Ori (95-100) a

Platino e Ori di IRS

Insieme al Solist Ex-Bourbon, l'altro vincitore del riconoscimento Platino di IRS è stato il Solist Vinho Barrique su 96 punti.

I giudici ne descrivono l'aroma come "ananas arrostito, caramello, praline di noce americana, pera cotta nel vino, e palline di cioccolato ricoperte di latte al malto". E al palato ha un sapore di "noccioline candite, bacche di vaniglia, mango essiccato e di datteri al forno".

Altri 10 Ori di IRS sono stati assegnati al Kavalan Ex-Bourbon Oak, Kavalan Solist* Oloroso Sherry, Kavalan Oloroso Sherry Oak, Kavalan Solist* Fino Sherry, Kavalan Classic, Kavalan Solist* Port, Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask, Kavalan Distillery Reserve Rum Cask, King Car Conductor, e al Kavalan Podium.

Citazioni Kavalan

L'Amministratore Delegato, signor YT Lee ha dichiarato che gli standard più elevati di IWSC sono un beneficio per gli appassionati del whisky.

"Questi riconoscimenti più impegnativi aiutano le persone a distinguere i whisky realmente migliori e ci inducono a fare sempre meglio," ha dichiarato il signor Lee.

Il Maestro miscelatore, signor Ian Chang, ha affermato che le espressioni di Kavalan traggono beneficio dall'ambiente naturale di Yilan, Taiwan.

"Sembra che le migliori botti al mondo e il nostro clima subtropicale unico riescano a produrre whisky che valgono tanto oro quanto pesano," ha dichiarato il signor Chang.

*La serie "Solist"* di Kavalan viene venduta con la denominazione serie "Cask Strength" nei mercati degli Stati Uniti per motivi legati al marchio commerciale.

Informazioni sulla distilleria Kavalan

La distilleria Kavalan nella contea di Yilan è una pioniera nell'arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato con caldo e umidità intensi, alimentato dalle acque del disgelo di Snow Mountain viene raffinato dalle brezze fresche del mare e delle montagne. Tutti questi ingredienti si riuniscono per creare la particolare cremosità di Kavalan. Con l'antico nome della contea di Yilan, la nostra distilleria si basa su quasi 40 anni di produzione di bevande sotto la guida della società madre: King Car Group. Abbiamo collezionato più di 350 premi oro o di livello superiore partecipando alle competizioni più impegnative del settore e siamo disponibili in oltre 70 Paesi. Visitate www.kavalanwhisky.com

Per ulteriori informazioni contattare:

Kellie Du+886-3922-9000 #7165 kellie@kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/957588/201908_IWSCIRS.jpg