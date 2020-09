Moto GP di Gran Bretagna: è ancora sfida Dovizioso-Marquez. Valentino Rossi tenta l’impresa

Il ducatista italiano insegue lo spagnolo campione del mondo, favorito a 1,80. Valentino ottimista ma la strada è in salita. Lorenzo di nuovo in gara.



Roma, 23 agosto 2019 – Domenica 25 agosto si torna in pista nell’attesissimo GP di Gran Bretagna per la dodicesima sfida del motomondiale. La gara di Silverstone arriva a due settimane di distanza dall’ennesimo testa a testa tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez, vinto dall'italiano all'ultimo giro in Austria. Il distacco in classifica però parla a favore dello spagnolo, con ben 58 punti di margine racimolati negli ultimi otto circuiti visto che il giovane ventiseienne ha sempre conquistato almeno una posizione sul podio.

Non a caso per i bookies di Planetwin365 è proprio Marquez il grande favorito (in lavagna a 1,80). Il suo antagonista principale, l'italiano A ndrea Dovizioso, già protagonista sul circuito britannico nel 2017, si può giocare a 4,50. Marquez è avanti anche per il miglior tempo nei giri di qualifica dato a 2,40, a seguire Quartararo (2,90) e Vinales a 6,00.

Lo spagnolo che è l’unico insieme ai connazionali Marquez e Lorenzo ad aver conquistato più di un trionfo a Silverstone, è dato come vincente a 6,50. Dal 2010, da quando si è tornati a correre sul circuito originale, su sette edizioni cinque sono state vinte da piloti spagnoli. In passato, sono riusciti a interrompere l’egemonia iberica soltanto Stoner, Dovizioso e Rossi. Torna in corsa Lorenzo dopo l’incidente di Assen, che con tre successi detiene il record della pista, anche se è improbabile, secondo le quote Planetwin365 (151,00), che possa tagliare per primo il traguardo.

Per Valentino Rossi il circuito di Silverstone è uno dei tracciati preferiti ma, nonostante l’ottimismo, l’eventuale exploit di The Doctor è un’ipotesi che per Planetwin365 vale 16,00 volte la posta in gioco. Attualmente Rossi è quinto nella classifica generale, leggermente indietro rispetto all’altro italiano Danilo Petrucci terzo a 136 punti. La sua quota vittoria è segnata in lavagna Planetwin365 a 23,00. Interessante la quota di Fabio Quartararo, l’italo francese reduce dal podio del Gran Premio di Austria è dato vincente a 7,00.

