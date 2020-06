Serie A: per Juventus – Napoli e Lazio – Roma si punta anche sul var

Dal derby della Capitale alla prima di Sarri contro il Napoli, la seconda di campionato promette spettacolo, ma per il 96% dei tifosi il ruolo da protagonista potrebbe spettare alla tecnologia in campo

Roma, 30 agosto 2019 – Solo 90’ sono passati dall’inizio della stagione 2019/2020 ed è già tempo di sfide dal sapore di scudetto: nella seconda giornata di Serie A si scontrano Juventus e Napoli a Torino mentre a Roma va in scena il derby numero 173. Due big match che già lo scorso marzo si giocarono nella stessa giornata, la ventiseiesima, quando la Juventus si impose di misura sui partenopei (in quell’occasione padroni di casa) e la Roma all’apice di una crisi d’identità subì una tripletta biancoceleste che costò alla squadra i tre punti e al mister Di Francesco la panchina.

Nonostante il cammino sia decisamente ancora lungo e imprevedibile per tutti, i quotisti di Planetwin365 vedono i bianconeri ampiamente favoriti (segno 1 a 1,98 contro il 2 a 4,30) mentre mantengono un relativo equilibrio tra Lazio e Roma, con i primi leggermente avanti: 2,25 vittoria Lazio, 3,25 vittoria Roma. L’1-2 dell’ultima volta tra Juve e Napoli questa volta pagherebbe 9,62 volte la posta anche se, nonostante i pronostici, è l’1-1 il risultato più probabile secondo gli analisti (7,10). Un altro 3-0 della Lazio sui giallorossi è invece molto più lontano: quota 22,19. Curiosamente anche all’Olimpico il risultato più atteso dagli specialisti di Planetwin365 è l’1-1 (7,67).

Ad accendere la sfida dello Stadium, oltre le vicende estive che vedono adesso Maurizio Sarri a guidare la Vecchia Signora, c’è anche la designazione arbitrale, che ha sollevato qualche polemica: a dirigere la gara sarà Daniele Orsato, protagonista di una conduzione ancora oggetto di critiche, quella tra Inter e Juve nel 2017/2018, che di fatto spianò la strada verso il trentaquattresimo scudetto della Juventus, proprio a discapito del Napoli allora guidato da Sarri. Per questo motivo alcuni tifosi hanno già fiutato l’intervento del VAR, che già a Parma la settimana scorsa negò la prima rete stagionale a Cristiano Ronaldo (a 1,95 la probabilità che CR7 possa esultare sabato sera contro il Napoli). Secondo gli analisti Planetwin365 al momento l’ipotesi che l'arbitro ricorra alla prova video almeno una volta a Torino vale 2,25 volte la posta, mentre è quotato 1,50 l’inutilizzo. Stesse quote per Lazio – Roma.

L’orientamento sull’utilizzo del VAR allo Stadium è quasi unanime: il 96% degli scommettitori dice SÌ, nella stessa percentuale coloro che pensano che la tecnologia entrerà in campo anche per il derby. Già la settimana scorsa, tra l’altro, le due partite che su Planetwin365 hanno registrato il maggior numero di scommesse sull’utilizzo del VAR sono state proprio Sampdoria – Lazio (4.489 giocate) e Roma – Genoa (4.162).

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,

online e retail.

Ufficio Stampa - Spencer & Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893

calamuneri@spencerandlewis.com