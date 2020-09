Serie A, plebiscito bookies e tifosi: Juventus e Inter in discesa contro Sassuolo e Spal

Testa a testa tra le prime due della classe anche sulla lavagna di Planetwin365: vittoria dei bianconeri a 1,23 contro il Sassuolo, a 1,25 la vittoria dei nerazzurri contro la Spal

Roma, 29 novembre 2019 – Dopo l’intermezzo di Champions arriva il quattordicesimo turno di Serie A: la Juventus ospita il Sassuolo allo Stadium, l’Inter scende in campo a San Siro contro la Spal. Un solo punto divide le due formazioni, con i bianconeri in testa e decisi a difendere il primato e i nerazzurri pronti ad approfittare di un passo falso dei rivali. L’equilibrio si riflette anche nelle quote degli analisti di Planetwin365, che vedono strafavorite entrambe le squadre: a 1,23 il segno 1 a Torino, 1,25 a Milano. Nessun dubbio nemmeno tra i tifosi: il 77% risponde Juve al sondaggio Planetwin365, con un temerario 7% che crede nel colpaccio del Sassuolo (la cui vittoria si gioca a 12,70). Stesso discorso per Inter-Spal, dove è il 76% a dare fiducia ai nerazzurri, contro un 7% che punta sul colpaccio degli estensi (ipotesi quotata 13,75).

La Juventus ha vinto tutte le sei partite giocate in Serie A contro il Sassuolo e nel febbraio del 2018, proprio contro i neroverdi, i bianconeri hanno conquistato la vittoria più larga di sempre nel nuovo stadio: 7- 0. La lavagna di Planetwin365 prevede un match ricco di reti: molto probabile l'eventualità di vedere 3 o più gol (Over 2,5 a 1,45). Sul primo marcatore, la sfida è tra Ronaldo (3,75) e Dybala (4,25).

L’Inter, vincendo contro la Spal raggiungerebbe un traguardo storico: mai nella sua storia il club neroazzurro ha vinto 12 volte nelle prime 14 giornate di Serie A. Dall’altro lato, l’attacco ferrarese è il meno proficuo di questa stagione, considerando tutti e cinque i maggiori campionati europei, e infatti il gol di entrambe le formazioni è altamente improbabile per gli analisti di Planetwin365 (quota 2,00). L’ultima volta che la Spal ha segnato più di una rete contro l'Inter in Serie A risale addirittura al 1962 (3-2 Inter, un risultato che stavolta pagherebbe 29,87 volte la posta). Dalle previsioni dei quotisti, il primo gol del match sarà di Lukaku (3,85) o del suo partner d’attacco L. Martinez (4,25).

