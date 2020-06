SNAI - Serie A, Inter-Roma

In uno stadio gremito il tecnico nerazzurro è chiamato a confermare il primato, tre punti a 1,90 - La quarta «X» consecutiva negli scontri diretti pagherebbe 3,80 - Lautaro e Lukaku "prenotano" il gol, Dzeko speranza giallorossa a 3,00.

Milano, 05 dicembre 2019 - Hanno chiuso con il pareggio gli ultimi tre confronti: la quarta «X» sarebbe un problema più per l'Inter - chiamata a confermare il primo posto in classifica – che per la Roma, impegnata nella rincorsa al piazzamento Champions. Le previsioni degli analisti per la sfida di domani sera privilegiano inevitabilmente i nerazzurri, chiamati a confermare il primo posto in campionato e con il fattore campo dalla loro parte. San Siro, finora espugnato solo dalla Juventus, spinge Conte e i suoi a 1,90 sul tabellone SNAI, anche perché è atteso il pienone; vale 3,80 il blitz di Fonseca, così come un'altra «X». Altissime le aspettative di spettacolo, visti i precedenti tra le due squadre: le sette sfide più recenti tra Inter e Roma si sono chiuse tutte in Goal e Over, esiti in primo piano anche stavolta. Un'altra partita con entrambe le squadre a segno vola a 1,50, per un incontro da almeno tre reti complessive pagherebbe 1,60. È però l'Inter a godere delle due bocche di fuoco più temibili secondo SNAI: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku aprono la lista dei possibili marcatori a 2,25, mentre la Roma conta sulla disponibilità di Edin Dzeko, al momento prima scelta giallorossa a 3,00 davanti a Perotti (4,00), Mkhitaryan e Zaniolo, entrambi a 4,50.

