SNAI – Serie A: Inter contro il tabù San Paolo

La squadra nerazzurra, in campionato, non vince a Napoli dal 1997: il successo si gioca a 2,75, ma Gattuso è favorito a 2,50 – I rossoneri giocano a San Siro con lo svedese pronto a scendere in campo: la sua rete è valutata quattro volte la scommessa.

Milano, 03 gennaio 2020 -Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per Natale, l'Inter è attesa da un'insidiosissima trasferta, al San Paolo contro il Napoli. In prima battuta perché gli azzurri, dopo il primo colpo a vuoto con il nuovo allenatore Rino Gattuso, hanno ritrovato la vittoria in campionato, battendo il Sassuolo, seppure soffrendo, nell'ultimo turno. In secondo luogo per motivi storici: stando ai soli precedenti giocati in campionato, è dal 1997 che i nerazzurri non battono il Napoli a Fuorigrotta. Le quote SNAI risentono evidentemente di queste due condizioni e nonostante l'ampio gap in classifica (ben 18 punti separano la squadra di Conte dai padroni di casa) danno il Napoli come favorito: a 2,50 il successo azzurro contro il 3,50 sul pareggio e il 2,75 sul ritorno del segno «2». Per la cronaca, l'ultimo successo dei nerazzurri al San Paolo arrivò con uno 0-2, risultato che replicato nel match di lunedì sera pagherebbe 15 volte la scommessa. Dicono però le statistiche, accompagnate dalle quote, che anche il Napoli ha buone possibilità di dire la sua in fatto di gol: gli azzurri segnano una media di 1,5 reti a partita, gli ospiti salgono a 2,11. Una gara con entrambe a segno (scommessa Goal) è ritenuta probabile e vale appena 1,57.

Effetto Ibra - Le feste di Natale (o meglio, la parentesi invernale del calciomercato) hanno portato in dono al Milan il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è arrivato come uomo spogliatoio e in attesa che ritorni al top della forma fisica (è fermo da fine ottobre) fa già bene al morale dei rossoneri, che contro la Samp, a San Siro, partono da grandi favoriti, a 1,60, forti anche degli ultimi due precedenti in casa vinti. I blucerchiati, che lottano in bassa classifica, sono dati a 6,00, mentre vale 3,90 il pareggio. Asfittica per entrambe la situazione in attacco: la media gol realizzati è inferiore a uno a partita per entrambe: l'Under (finale con meno di tre reti complessive, viaggia a 1,87. A ravvivare il match potrebbe pensarci lo stesso Ibra: per lui è attesa una partenza in panchina, con probabile passerella per gli applausi in campo. Ma non è escluso, visto che lo ha chiesto esplicitamente, che possa essere impiegato full o part time: nel caso il suo ritorno al gol con i rossoneri è valutato 4,00.

Juve e Lazio, quote ok - Nel turno dell'Epifania le quote sono in discesa anche per la Juventus, che ospita il Cagliari da grande favorita: sui bianconeri la quota è fissata a 1,25, pareggio a 6,00 e blitz dei sardi a 11 contro 1. Gioca in trasferta, ma è favorita anche la Lazio, data a 1,57 contro il Brescia. A 4,25 il segno «X» mentre il successo dei padroni di casa vale 5,25.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it