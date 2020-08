SNAI - Serie A: Napoli-Juventus, il colpo di Gattuso a 3,50 Roma-Lazio sul filo dell'equilibrio

Campioni d'Italia favoriti al San Paolo: il terzo successo consecutivo in casa degli azzurri è dato a 2,05 – Nel derby della Capitale i biancocelesti, a caccia della dodicesima vittoria consecutiva in campionato, sono avanti di un soffio: 2,40 contro il 2,75 giallorosso.

Milano, 24 gennaio 2020 - Il Napoli vuole scacciare il tabù Juventus al San Paolo. I padroni di casa non centrano i tre punti contro i bianconeri, tra le mura amiche dal 26 settembre 2015. A propiziare il successo furono due protagonisti che oggi vivranno la partita dall'altro lato della barricata: Maurizio Sarri in panchina e Gonzalo Higuain in campo. Secondo i betting analyst di SNAI, l'interruzione del digiuno da parte di Insigne e compagni è quotato a 3,50, decisamente meno probabile rispetto alla terza vittoria consecutiva della Juventus al San Paolo, data a 2,05. A 3,60 il pareggio. Il momento di forma delle due squadre è agli antipodi, con il Napoli che ha vinto una sola gara nelle ultime dieci mentre i bianconeri hanno centrato 8 vittorie e un pareggio, fermandosi solo con la Lazio. Tra i risultati esatti i quotisti SNAI puntano decisi sullo 0-1 per la Juventus, dato a 9,25, punteggio peraltro già uscito sette volte sulla ruota di Napoli. Tra i protagonisti, occhi ovviamente puntati su Cristiano Ronaldo, dato a 4,50 come primo marcatore mentre sono Milik e Insigne, in casa azzurra, i più accreditati per aprire le marcature con una quota pari a 6,75.

Lazio, caccia al 12 – La formazione di Simone Inzaghi, se si esclude lo scivolone in Coppa Italia proprio contro il Napoli, è nettamente la più in forma del campionato con una striscia aperta di undici vittorie consecutive in Serie A. I biancocelesti puntano a centrare il 12 nella partita più sentita dell'anno, il derby. Immobile e compagni vengono dati per favoriti a 2,40 contro il 2,75 de i giallorossi. La divisione della posta, su SNAI, è offerta a 3,60. Inzaghi e i suoi ragazzi vogliono inoltre abbattere un tabù: nel nuovo millennio, infatti, solo in due occasioni hanno centrato i tre punti in casa dei cugini, nel 2012 e nel 2017. La conferma che la Lazio parta con i favori del pronostico è data anche dal parziale-finale con i biancocelesti dati a 3,75 per terminare in vantaggio sia il primo tempo che al novantesimo. Sarà però anche una sfida tra bomber: Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Serie A, ha già timbrato cinque volte il cartellino al derby e il suo sesto centro è dato a 2,25 mentre la rete del numero 9 giallorosso è quotata a 2,50.

Blitz dell'Atalanta a 1,70 – Il sabato calcistico presenta il terzo big match di giornata con la sfida tra Torino e Atalanta. Dopo lo scivolone interno con la Spal, il riscatto degli uomini di Gasperini è dato a 1,70 contro il successo dei padroni di casa quotato a 4,50. Gli analisti di SNAI vedono nettamente favorita anche l'Inter di Antonio Conte contro un Cagliari in caduta libera negli ultimi cinque turni: i tre punti per Lautaro e compagni si giocano a 1,33. In chiave salvezza punti pesanti sono in palio tra Sampdoria e Sassuolo: il successo di Ranieri è a 2,30 rispetto al blitz esterno di De Zerbi dato a 3,20. Una divisione della posta, che di fatto non gioverebbe a nessuna delle due, viene invece proposta a 3,30.

