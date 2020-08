Teijin ed Envision Virgin Racing annunciano una partnership pluriennale

Il gruppo Teijin ed Envision Virgin Racing hanno annunciato oggi di aver stipulato un contratto di sponsorizzazione pluriennale che supporterà la partecipazione del team all' ABB FIA Formula E Championship . TOKYO, 30 gennaio 2020 /PRNewswire/ --edhanno annunciato oggi di aver stipulato un contratto di sponsorizzazione pluriennale che supporterà la partecipazione del team all'

Race Against Climate Change ", perseguendo al contempo ulteriori soluzioni di mobilità sostenibile. Envision Virgin Racing ha partecipato a tutte le gare di Formula E, il campionato dedicato alle auto elettriche, sin dalla prima stagione. Ha conquistato 11 vittorie e 26 podi diventando uno dei team di maggior successo in questo sport; ha lanciato l'iniziativa "", perseguendo al contempo ulteriori soluzioni di mobilità sostenibile.

Con sede in Giappone e oltre 170 aziende in tutto il mondo, Teijin è un gruppo globale leader nel campo della tecnologia, operante in diversi settori: fibre avanzate, plastica, compositi, sanità e IT.

Il gruppo Teijin ed Envision Virgin Racing si sono impegnati a scambiarsi il know-how e a integrare vicendevolmente le proprie tecnologie all'avanguardia. In particolare, il gruppo Teijin svilupperà materiali e prodotti ad alte prestazioni che contribuiranno a migliorare il comfort dei piloti del team Envision Virgin Racing. In futuro, Teijin esplorerà anche nuove opportunità commerciali attraverso lo sviluppo e la fornitura di componenti automobilistici leggeri e ad alte prestazioni, sfruttando la libertà di progettazione che sarà necessaria per le automobili di nuova generazione.

Teijin coglierà anche l'opportunità di questo accordo di sponsorizzazione per aumentare la consapevolezza del brand Teijin nei settori correlati.

"Attraverso una continua evoluzione e ambizione, puntiamo a diventare un'azienda che sostiene la società del futuro creando nuovo valore", ha dichiarato Jun Suzuki, Presidente e CEO di Teijin Limited. Ha aggiunto: "Sostenendo Envision Virgin Racing, che partecipa alle gare riservate alle auto elettriche (EV), come mezzo per sensibilizzare sul riscaldamento globale, svilupperemo tecnologie e accumuleremo le capacità di know-how e soluzioni necessarie per EV del futuro che soddisfino normative ambientali sempre più severe."

Sylvain Filippi, Managing Director del team, ha commentato: "La Formula E è uno dei campionati di motorsport più competitivi al mondo, il che significa che qualsiasi vantaggio ottenibile è fondamentale. Per avere la certezza di non precludersi questa opportunità, Envision Virgin Racing si schiera con tre brand con le stesse vedute, innovativi e attenti al clima; ecco perché siamo entusiasti che il gruppo Teijin entri a far parte della nostra famiglia. Essere in grado di attingere al loro patrimonio di competenze e tecnologie nel campo dei compositi ci aiuterà in pista; lontano dai circuiti invece siamo ansiosi di lavorare insieme al nostro programma Race Against Climate Change."

Franz Jung, Presidente del Consiglio di amministrazione di Envision Virgin Racing, ha aggiunto: "Dare il benvenuto al gruppo Teijin nel team è fonte di grande soddisfazione; siamo lieti di poterlo annoverare nel pool in continua espansione dei nostri partner di fama mondiale, i quali ci aiutano a raggiungere il successo sia in pista che fuori."

Nata nel 2014, la Formula E è il primo campionato mondiale riservato alle monoposto elettriche, le cui gare vengono disputate su circuiti cittadini in tutto il mondo. Il campionato rappresenta una visione per il futuro dell'industria automobilistica e funge da piattaforma per presentare le ultime innovazioni nella tecnologia dei veicoli elettrici e soluzioni energetiche alternative.

La prossima gara di Formula E si svolgerà a Città del Messico il 15 febbraio, dove il gruppo Teijin inizierà ufficialmente a dare il suo pieno sostegno alla squadra britannica.