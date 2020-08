Serie A: Il derby della Madonnina è nerazzurro per tifosi e bookies

Inter avanti nei pronostici (2,00) rispetto al Milan (4,12). In discesa anche Juventus (1,50) e Lazio (1,75)

Roma, 07 febbraio 2020 – La 23esima giornata propone sfide interessanti nella parte sinistra della classifica a partire dall’anticipo di sabato tra Verona e Juventus. A dispetto della prestazione di mercoledì, che ha permesso agli scaligeri di portarsi a casa un punto nel recupero con la Lazio, questa volta i quotisti di Planetwin365 staccano di parecchio le due squadre: la Juventus vincente vale 1,50 la posta, mentre la quota per la vittoria dei padroni di casa è 7,50. Al Bentegodi la Vecchia Signora ha vinto 10 dei 31 precedenti, per ben 11 volte i tre punti invece, sono rimasti a Verona, 10 i pareggi. È vero, infatti, che lo 0-0 contro una Lazio che non terminava un match a reti bianche da 65 partite convince un buon 24% dei tifosi a credere nel segno X (4,00) anche nell’incontro con la Vecchia Signora, ma gli analisti non sono d’accordo e in lavagna danno lo 0-1 come risultato più atteso al triplice fischio (6,25): una rete che, secondo Planetwin365, potrebbe essere finalmente siglata da ‘la Joya’ Dybala (2,25), a secco da cinque gare in campionato e autore della doppietta decisiva l’ultima volta a Verona, nell’1-3 del 30 dicembre 2017.

Domenica i riflettori saranno puntati su Inter-Milan, derby della Madonnina numero 225 (tra coppe e campionato). La squadra di Conte parte favorita da quotisti e tifosi: il 48% crede nel segno 1 (2,00), mentre solo il 23% punta sui rossoneri (4,12). Il protagonista più atteso della partita è il doppio ex Zlatan Ibrahimovic, che ha segnato sei reti in nove stracittadine disputate. Una sua realizzazione anche nel derby di domenica non è da escludere (2,70) ma potrebbe non bastare ai rossoneri visto che il risultato più probabile sulla lavagna di Planetwin365 è l’1-1 (6,52): in questo caso la Lazio potrebbe approfittarne e scavalcare i nerazzurri in classifica in caso di vittoria, sempre domenica, contro il Parma. Il 54% dei tifosi ci crede, i bookmakers pure, e quotano 1,75 la vittoria esterna dei biancocelesti. I crociati con la Lazio hanno perso tutti gli ultimi sei incontri in Serie A, subendo almeno due gol. La Lazio, dal canto suo, in campionato è imbattuta da diciassette partite e, se riuscisse ad uscire indenne dalla trasferta di Parma, supererebbe il record storico di Eriksson della stagione 1998-99.

