Coppa Italia: Napoli vincente per il 44% e Milan per il 51% dei tifosi

bwin data center: appassionati si aspettano sorprese

Roma, 12 febbraio 2020 - Inizia oggi una due giorni che potrebbe già dare le prime indicazioni sulle squadre che si contenderanno la Coppa Italia nella finalissima di maggio a Roma. A scontrarsi saranno le due squadre in testa al campionato, Inter e Juventus e le due squadre probabilmente più deluse da questa prima parte di stagione, Napoli e Milan.

Ma anche se sulla carta i pronostici porterebbero ad una finale Juventus Inter, per gli appassionati le sorprese sono dietro l’angolo come rilevato dal bwin data center (www.bwin.it) . A pronosticare una vittoria del Napoli a San Siro è infatti il 44% dei tifosi, il 30% si aspetta un pareggio mentre solo il 25% si aspetta una vittoria dell’Inter.

A smentire parzialmente questa previsione, sono le aspettative per il risultato esatto, il più giocato è infatti il 3-1 a favore della squadra allenata da Conte con il 28%, seguito dallo 0-1 con il 14% mentre l’11% si aspetta un secco 3-0 che probabilmente chiuderebbe il discorso qualificazione in anticipo. Ad essere atteso per primo in gol con il 15% delle scelte è ancora una volta Lukaku a cui Conte non sembra voler dare un meritato turno di riposo, seguito da Lautaro Martinez con l’11%.

Il momento difficile della Juventus sembra destinato a proseguire per il 51% dei tifosi che si aspetta un Milan vincente a San Siro, con i bianconeri che subirebbero la quarta sconfitta in trasferta in poche settimane. Appena il 12% si aspetta un pareggio e il 37% vede una pronta reazione della squadra di Sarri. Ed i risultati pronosticati vanno in questa direzione, lo 0-2 e lo 0-3 sono i risultati più scelti, rispettivamente con il 15% e il 13%, ma c’è anche un 11% di tifosi che si aspetta un rotondo 3-1 per la squadra di Pioli. Ad essere atteso come primo marcatore ancora una volta Ronaldo, con il 36% delle scelte, seguito a debita distanza dal nuovo leader rossonero Ibrahimovic con il 12%.

