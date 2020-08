Italiane in Europa: su Atalanta, Roma e Inter la buona stella dei bookies

La Dea (1,77) favorita contro il Valencia (4,43) nell’andata di Champions League. Anche in Europa League Inter (1,70) e Roma (1,42) vicine alla conquista degli ottavi.

Roma, 18 febbraio 2020 – Dopo una lunga pausa, torna questa settimana la Champions League con le prime quattro partite del turno di andata degli ottavi di finale. Il Valencia (4,50), dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid, vola a Milano per affrontare un’Atalanta (1,76) galvanizzata dall’importante vittoria in campionato contro la Roma, un risultato che al momento proietterebbe i bergamaschi nell’Europa che conta anche per il prossimo anno. I tifosi si schierano con la Dea per il 54% delle preferenze nel sondaggio Planetwin365, che vede solo il 21% a favore del Valencia. Il cammino dell’Atalanta in Champions ha regalato non poche emozioni anche grazie ai sette punti ottenuti nelle ultime tre partite. Dato l’ottimo periodo per i nerazzurri in campionato, i quotisti di Planetwin365 prevedono una partita piuttosto accesa già dall’andata: 2-1 (8,55) è il risultato più atteso, con la prima rete a firma Zapata (4,00).

Giovedì invece è il turno dell’Inter in Europa League, chiamata in trasferta contro il Ludogorets (5,05) a riscattare il passo falso di domenica sera all’Olimpico, contro la Lazio. Nonostante l’ottimismo degli analisti di Planetwin365, che favoriscono i nerazzurri (1,70), Conte dovrà prestare la massima attenzione e non commettere errori compromettendo il percorso europeo. La squadra bulgara è al primo posto nel campionato nazionale e, soprattutto tra le mura amiche, è un avversario da non sottovalutare, anche a dispetto della quota di 5,05 per il segno 1. I quotisti prevedono comunque un vantaggio dei neroazzurri sia nel primo (2,28) che nel secondo tempo (2,11).

Sempre giovedì scende in campo all’Olimpico anche la Roma (1,42) contro il Gent (7,40), in un’importante sfida per i giallorossi, anche loro col morale a pezzi dopo la sconfitta con l’Atalanta in campionato. La squadra di Fonseca ottiene sia i favori dei bookies, sia dei tifosi (66%), che sperano sia proprio il match in Europa League a riportare i capitolini sulla giusta strada anche in campionato. La prima rete dell’incontro è attesa durante i primi 15 minuti di gioco (2,64) a favore dei romanisti (1,34), e potrebbe anche non essere l’unica marcatura della serata, visto che il risultato più atteso secondo Planetwin365 è il 2-1 (8,76).

