SNAI – Europa League: Roma in discesa con il Gent

I giallorossi contro i belgi provano ad archiviare la qualificazione: il successo all’Olimpico è dato a 1,45 –L’Inter di Conte, in trasferta con il Ludogorets, si affida a Lukaku e Lautaro: una loro rete è quotata a 2,25.

Milano, 19 febbraio 2020 – La competizione europea per cercare di uscire da un momento molto difficile in campionato. La Roma di Paulo Fonseca affronta, nei sedicesimi di Europa League, il Gent, attualmente secondo nella Pro League alle spalle del Bruges. Un turno sulla carta agevole come segnalano anche i betting analyst SNAI che prevedono un successo dei giallorossi, nel match di andata, a 1,45 rispetto al 6,75 con cui sono accreditati gli uomini di Thorup, mentre la divisione della posta è data a 4,50. Si prospetta una serata ricca di gol sul terreno dell’Olimpico visto che l’Over è quotato a 1,55: il 3‐0 in favore della Roma pagherebbe undici volte la posta. Se si parla di gol, il nome più gettonato è sempre quello di Edin Dzeko. Il capitano è il maggior indiziato a sbloccare la gara: nelle scommesse sul primo marcatore è favorito a 4,00

Inter avanti tutta con Lu-La – Antonio Conte vuole cancellare subito lo stop subito in campionato per mano della Lazio e l’occasione più ghiotta appare proprio il turno di Europa League contro il Ludogorets. I nerazzurri, grandi favoriti per la vittoria finale quotata a 6,50, non dovrebbero avere problemi in Bulgaria tanto che, secondo i quotisti SNAI, il successo è dato a 1,70 contro il 5,00 dei padroni di casa. La coppia gol Lukaku-Lautaro promette scintille: per entrambi il gol vale 2,25. Grande attesa per Eriksen: la prima marcatura del danese in nerazzurro pagherebbe quattro volte la posta. Il risultato più probabile? Un classico 0-1 a favore dell’Inter quotato a 6,25.

Turno insidioso per Benfica, Ajax e United – I sedicesimi di Europa League sono caratterizzati da match tutt’altro che scontati e arricchiti dalla presenza delle formazioni “retrocesse” dalla Champions League. I vice campioni d’Europa dell’Ajax sfidano la sorpresa della Liga di quest’anno, il Getafe: gli spagnoli, in casa,sono leggermente favoriti, 2,45, rispetto agli olandesi, a 2,80. Sul filo anche la sfida tra Bruges e Manchester United. Gli uomini di Solskjaer, nonostante la trasferta, sono avanti nelle quote: una loro vittoria in terra belga è quotata a 2,50 rispetto al 2,90 dei padroni di casa. Sfida di altissimo livello anche quella tra due grandi d’Europa, lo Shakhtar Donetsk e il Benfica. In terra ucraina, i quotisti SNAI vedono favoriti gli ex allievi di Fonseca il cui successo è dato a 2,40 leggermente inferiore al 2,90 con il quale è quotato il blitz dei portoghesi.

