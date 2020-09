Serie A: Juve favorita contro il tabù Spal.

Le prime tre della classe avanti nei pronostici, che vedono ancora i bianconeri (1,37 a Ferrara) in testa alla classifica, mentre Lazio (1,71 contro il Genoa) e Inter (1,32 contro la Samp) seguono la scia a braccetto

Roma, 21 febbraio 2020 – Sabato la Vecchia Signora affronterà la Spal in quella che, a tutti gli effetti, si è trasformata in una partita tabù per i bianconeri: negli ultimi otto anni, la Spal è l’unica squadra che non ha mai perso in casa contro la Juve. Nonostante i precedenti, per i bookmakers la squadra di Sarri (1,37) è la favorita dell’incontro, mentre la vittoria degli estensi è proiettata a 8,30. Anche i tifosi non hanno dubbi e prevedono una vittoria bianconera (69%), mentre i sostenitori dei biancazzurri si fermano all’11%.

Domenica è il turno di Genoa – Lazio, con la truppa di Inzaghi che verrà supportata a Marassi da migliaia di tifosi in arrivo da Roma. I capitolini, dopo la conquista del secondo posto in campionato ai danni dell’Inter, sono i favoriti in questo match (1,71). Sulla lavagna di Planetwin365 le previsioni anticipano uno 0–2 (8,96) a favore dei biancocelesti, ormai concretamente candidati allo scudetto.

Una vittoria del Genoa (4,95), dall’altra parte, permetterebbe al Grifone di guadagnare 3 punti fondamentali per una salvezza contesa con i cugini blucerchiati, impegnati a San Siro nel match che chiude la 25esima giornata di Serie A.

La Sampdoria, infatti, affronterà l’Inter in una partita dall’esito che sembra apparentemente scritto sul copione dei quotisti di Planetwin365: i bookies anticipano una prima rete dell’incontro a firma Lukaku (3,75) e la chiusura del match con un secco 2-0 (6,99) a favore dei nerazzurri. La squadra di Conte (1,32) vorrà vincere a tutti i costi per ridurre – o almeno mantenere – il gap che li vede a due punti dalla Lazio. Dall’altro c’è la squadra di mister Ranieri (10,50) a caccia di punti, già reduce da una sconfitta contro la Fiorentina la settimana scorsa, e bloccata nella zona calda della classifica.

