Dante Labs lancia il più completo Report Fitness Professionale, basato sul Genoma Completo, passo miliare per il fitness e gli allenamenti personalizzati.

NEW YORK e L'AQUILA, Italia, 4 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Dante Labs, leader mondiale del sequenziamento del genoma completo e analisi dei dati, ha annunciato oggi il lancio di un

Report Fitness Professionale

destinato sia agli Atleti Professionisti che agli Sportivi Amatoriali, e che usa la più avanzata tecnologia in campo genomico. Con questo nuovo report, Dante Labs introduce l'avanzata scienza genomica nella vita quotidiana di atleti e appassionati del fitness di tutto il mondo.

Il nuovo Report analizza 114 condizioni e offre informazioni su training, esercizi e tipologia di sforzi, come Resistenza, Forza, Sprint, Infortuni. Il report e una guida per il fitness personalizzato, per scegliere le migliori tipologie di attività basate sul DNA delle persone.

Si può scaricare un esempio del report dal sito web ufficiale di Dante Labs

https://www.dantelabs.it/products/fitness-report

I report di Dante Labs utilizzano il database della società e la company e' proprietaria di un centro di sequenziamento in Italia di 1000 metri quadrati, che permette di offrire soluzioni personalizzate e sviluppare algoritmi proprietari.

"Oggi sblocchiamo il fitness personalizzato,' ha commentato il CEO di Dante Labs Andrea Riposati, "La Genomica cambierà il modo in cui le persone si avvicinano alle palestre, al fitness e al training. Gli istruttori utilizzeranno la genetica per creare programmi personalizzati. Questo è l'inizio di una rivoluzione nel fitness. Riuscendo a sequenziare più genomi, siamo emozionati di sbloccare nuove informazioni legate alla salute e alla vita personale.".

Chi è Dante Labs

Dante Labs è il leader mondiale di sequenziamento di genoma completo e analisi dei dati. Finora, persone da 97 Paesi hanno personalmente potuto sperimentare la potenza del genoma completo grazie a Dante Labs. La piattaforma di sequenziamento dell'azienda permette ai clienti di tutto il mondo di accedere a informazioni azionabili sulle loro predisposizioni, reazione ai medicinali e medicina personalizzata. Dante Labs ha uffici a New York, Helsinki e L'Aquila, in Italia, dove opera con un centro di sequenziamento ad elevata produzione. Per saperne di piu, visita il sito

www.dantelabs.it

@DanteLabs

e segui