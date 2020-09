Nomine in SKS365:Massimiliano Mura è il nuovo Direttore Legal & Compliance

Professionista ed esperto del settore, specializzato in gaming e compliance, Mura entra ufficialmente nel management dell’azienda guidata dal CEO Alexander Martin

Roma, 04 marzo 2020 – SKS365, tra gli operatori leader del mercato italiano del betting e gaming attraverso il brand Planetwin365, ha ufficializzato la nomina di Massimiliano Mura come nuovo Direttore Legal & Compliance.

Avvocato, classe 1974, da 13 anni nel settore del gaming, durante i quali ha svolto attività di consulenza per Stanleybet Malta Ltd e Magellan Robotech Ltd., Mura gestirà le attività del ramo Legal & Compliance per SKS365, proprietaria del brand Planetwin365, a stretto contatto con il board del bookmaker, che si avvarrà della sua expertise maturata nella gestione degli aspetti legati alla compliance nella gaming industry italiana ed internazionale, sia online sia nel retail.

“In un mercato così complesso, dinamico e competitivo per offerta e regolamentazione, la leva della compliance diventa un pilastro indispensabile per differenziare e arricchire l’identità di uno dei player in campo – ha commentato Mura, con esperienza anche in materia di legislazione europea e dispute finanziarie, AML e trattamento dei dati – SKS365 è tra i leader dell’industry italiana e fa della compliance uno dei valori portanti. Sono onorato di accettare l’incarico di implementare ulteriormente quest’area: una sfida che colgo con grande entusiasmo.”

Mura fa il suo ingresso in SKS365 pochi mesi dopo l’arrivo di Alexander Martin, Chief Executive Officer, che ha dato il benvenuto al nuovo Direttore Legal: “L’Avvocato Mura rappresenta uno dei massimi esponenti del settore, conosciuto a livello nazionale e internazionale. Al di là delle sue alte competenze, è un professionista motivato ed entusiasta nell’intraprendere questa nuova sfida in SKS365. Il suo apporto sarà determinante per rinforzare l’importante lavoro che SKS365 sta portando avanti per posizionarsi come operatore responsabile, trasparente e virtuoso nella gestione dei rapporti con gli enti regolatori e nell’attenzione verso i consumatori.”

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessioneGAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).

Attraverso il brand planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un’esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale.

‘Il nostro gioco è di un altro pianeta’ è l’attuale claim che punta a sottolineare il posizionamento dell’azienda come operatore con la più ampia gamma di scommesse disponibile sul mercato, un palinsesto ricco e sempre aggiornato e strumenti innovativi come i market movers, che monitorano l’andamento delle quote. E con un brand, planetwin365, vicino ai giocatori, ma soprattutto agli amanti del calcio e agli

appassionati di tutti gli sport. I clienti possono scegliere fra più di 100 tipologie di scommesse, circa 330 eventi live ogni giorno e oltre 5000 pre-match ogni settimana. L’offerta è disponibile anche tramite app mobile per iOS e Android.

Un’attenzione e una professionalità verso il pubblico che sono valsi a planetwin365 il sigillo di qualità per il miglior servizio clienti nel settore delle scommesse sportive in Italia, conferito dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) per la stagione 2018/2019. L’ITQF fa parte del gruppo Burda, leader europeo nelle indagini e nei sigilli di qualità, con certificazioni su prodotti e servizi in Germania, Austria, Svizzera ed Italia.

Oltre ad essere Partner Istituzionale della SSC Napoli, SKS365 ha accordi di visibilità sui campi di Lazio, Fiorentina, Genoa, Sampdoria, Cagliari, Parma, Chievo, Empoli, Udinese, Salernitana, Lecce ed è Title Sponsor, sempre con il brand planetwin365, della Divisione Calcio a 5 (futsal). SKS365 è un gruppo in continua crescita che conta, ad oggi, oltre 500 dipendenti e più di 3 milioni di scommesse registrate settimanalmente.

