Tagikistan: Istiklol vicino alla nona conquista della Super Cup secondo bookies e tifosi

L’FK Istiklol (1,43) è il favorito in questa finale e potrebbe regalare diversi gol ai tifosi. La Super Cup darà il via al campionato che ripartirà il giorno seguente

Roma, 03 aprile 2020 – Domenica ricomincia il campionato del Tagikistan, uno dei pochi paesi a non aver ancora registrato casi di Coronavirus secondo le statistiche ufficiali. Sabato scenderanno in campo l’FK Istiklol (1,43) contro l’FK Khujand (6,00) nel match della Super Cup. Questo sarà il terzo incontro tra le due formazioni in questa importante competizione e i precedenti sono tutti a favore dell’Istiklol. La squadra del Dusanbe ha già vinto 8 incontri di Super Cup di cui due giocati contro il Khujand: il primo, nel 2016, finito 1-0 ed il secondo nel 2019 terminato 3-0.

Anche il sondaggio dei tifosi è in linea con le previsioni di Planetwin365 e vede l’Istiklol in vantaggio con l’appoggio del 63% dei supporters, mentre il Khujand ne conquista soltanto il 15%. Per questo incontro, i bookies anticipano un gran numero di reti: la possibilità di assistere ad un match con più di tre gol non è affatto remota (Over 2.5 1,63). Al momento il record di reti tra le due squadre risale al 2012, durante la 16esima giornata della Tajik League finita 10-0 per l’Istiklol, un risultato che oggi varrebbe 10,86 volte la posta.

