OSS. EUROBET: E-Sport nuovo fenomeno sportivo

Nel giro di un anno appassionati quadruplicati

Tra i fenomeni sportivi degli ultimi anni quello degli e-sport è sicuramente uno tra i più interessanti. Partiti come semplici tornei organizzati dai produttori di videogame negli anni 80’ sono arrivati a coinvolgere milioni di appassionati, diventando parte integrante e rilevante del mondo sportivo. Multinazionali, Tv e grandi sponsor insieme all’utilizzo della tecnologia più avanzata hanno portato questa industria ad evolversi e crescere in continuazione e probabilmente prima o poi la vedremo debuttare alle Olimpiadi.

League of Legends è uno degli esempi più significativi nel mondo del gaming competitivo, l’edizione finale di Parigi delle World Championship 2019 è stata trasmessa in 16 lingue, raggiungendo la cifra record di 44 milioni di appassionati in diretta e oltre 1 miliardo di ore di contenuti visti durante i 120 match totali.

Anche se in Italia questo fenomeno sembra essere esploso in ritardo rispetto ad altri paesi, la distanza potrebbe essere colmata in fretta se si pensa che nell’ultimo anno gli appassionati sono più che quadruplicati. E secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il numero di quanti si cimentano nell’indovinare i risultati è in rapido aumento: negli ultimi 9 mesi del 2019 la crescita delle scommesse ha fatto segnare un ragguardevole +126%, dato che impallidisce rispetto al +283% registrato considerano anche i primi tre mesi del 2020. Il palinsesto di Eurobet – tra i più competitivi a livello nazionale e sempre in aggiornamento – offre in questo periodo il campionato professionistico Cinese di League of Legends nel quale è presente il Team vincitore del titolo mondiale 2019 i FunPlus Phoenix e i campionati professionistici Coreani, Europei e dell’Oceania dando la possibilità di scommettere sul vincitore e sul risultato esatto qualora il torneo prevedesse match al meglio di 3 o di 5 partite.

