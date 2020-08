Riparte la Bundesliga: si rinnova il testa a testa tra B. Monaco e B. Dortmund

Secondo i quotisti il derby della Ruhr finirà nelle mani del Borussia Dortmund (1,54). Domenica va in scena il Bayern Monaco (1,19) favorito sulla lavagna di Planetwin365

Roma, 15 maggio 2020 – La Bundesliga sarà il primo dei grandi campionati calcistici europei a ripartire nel fine settimana dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus. Si ricomincia dalla 26esima giornata con il derby della Ruhr previsto domani alle 15.30. Il Borussia Dortmund (1,54), secondo in classifica, è nettamente favorito dai bookies contro lo Schalke04 (5,75). La squadra di Lucien Favre sembra avere tutte le carte in regola per conquistare la quinta vittoria consecutiva ed accorciare sugli acerrimi rivali. Secondo la lavagna di Planetwin365 i gialloneri chiuderanno l’incontro 2-0 (8,22) con il primo gol previsto nei 15 minuti di gioco iniziali (2,83).

Sempre sabato il Fortuna Dusseldorf (2,18) ospiterà il Paderborn (3,31). Entrambe le squadre sono a rischio retrocessione e in caso di successo, gli ospiti si porterebbero a -3 dagli avversari del giorno, che attualmente occupano il terzultimo posto. Un esito poco probabile secondo i quotisti che anticipano una vittoria in casa del Fortuna Dusseldorf che manca ormai dal 2019.

Domenica sarà il turno del Bayern Monaco (1,19) al momento primo in classifica con 55 punti. I bavaresi affronteranno fuori casa l’Union Berlino (15,80) che occupa un dignitoso undicesimo posto nella sua stagione di matricola in Bundesliga. I bavaresi potrebbero chiudere l’incontro 0-3 (8,39) con una rete di Lewandowski dato per scontata (1,40): l’attaccante polacco potrebbe infatti segnare il suo 26esimo gol in 24 partite, avvicinandosi ulteriormente al record di Aubameyang di 31 reti. Da non scartare nemmeno un gol di Zirkzee (1,80) e Muller (2,00) i quali potrebbero portare il Bayern in vantaggio già durante il primo tempo (1,51).

Chiude il programma il match tra Werder Brema (4,55) e Bayer Leverkusen (1,73) e nonostante il pareggio di 2-2 all’andata, questa volta i rossoneri potrebbero uscire vittoriosi e avvicinarsi al quarto posto distante al momento solo 2 punti.

