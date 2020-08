BPER Banca presenta “Il caso Pantani”: live social con sportivi e amici del Pirata per ricordare il campione

Modena, 18 maggio 2020 - In questi giorni di maggio si sarebbe svolto il 103° Giro D’Italia che avrebbe toccato i luoghi cari a Marco Pantani, per ricordare e celebrare il campione romagnolo a cinquant’anni dalla sua nascita. Il Pirata ha conquistato un posto d'onore nella storia dello sport e tra il pubblico, non solo quello degli appassionati di ciclismo. Pantani era uno scalatore vintage, di quelli che si ritrovano nei vecchi filmati in bianco e nero, con il volto segnato dalla fatica e gli occhi da tigre. Un grimpeur che veniva dal mare e che ha conquistato le vette più alte d’Europa, un giovane che in sella alla sua bici sembrava inarrestabile, che con la sua passione e le sue imprese ha fatto sognare generazioni di sportivi.

In attesa del Giro d’Italia 2020, posticipato a ottobre, mercoledì 20 maggio alle 19 nella diretta Facebook e Youtube della Granfondo via del Sale e Fantini Club si parlerà dell’uomo, del campione e del mito.

Promotore dell’evento è BPER Banca, da sempre vicina al mondo dello sport e della cultura e tra i principali finanziatori del nuovo film “Il caso Pantani”, in arrivo prossimamente: una pellicola d’inchiesta che racconta gli ultimi anni di vita del campione e svela nuove verità sulla sua morte rendendogli finalmente giustizia.

Il film, che sarà presentato da Claudio Fantini e Stefano Bertolotti assieme al regista Domenico Ciolfi, è stato prodotto dallo stesso Ciolfi e da Monica Camporesi per Mr.Arkadin Film, con il contributo di Emilia Romagna Film Commission e Trentino Film Commission e vede nel cast Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Libero De Rienzo, Brenno Placido, Monica Camporesi e Gianfelice Imparato.

In collegamento sarà presente Pannofino, l'amico di Marco Moreno Lotti "Jumbo" e i suoi fidati gregari Marco Velo e Roberto Conti, insieme ai giornalisti Francesco Ceniti (La Gazzetta dello Sport), Beppe Conti (Rai Sport) e Davide Cassani (CT Nazionale Ciclismo) con i quali si ricorderanno le gesta ma anche gli aneddoti più divertenti della carriera del campione romagnolo.

