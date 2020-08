SNAI – Bundesliga: Gladbach-Leverkusen, equilibrio Champions

I neroverdi di Rose leggermente favoriti contro il Bayer, in un match da Over – Impegno facile per i campioni di Germania, che ospitano un Eintracht in difficoltà – Borussia Dortmund avanti a Wolfsburg – Lipsia da «2» a Magonza.

Milano, 22 maggio 2020 – La sfida in chiave Champions in programma domani tra Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen è il piatto forte della 27ª giornata della Bundesliga, la seconda dopo la ripresa post lockdown. Il Borussia, padrone di casa, è terzo in classifica, il Bayer rema in quinta posizione, quindi attualmente fuori dalla fascia Champions, ma tra le due squade c'è una differenza di soli due punti. Per la verità, il Gladbach ha un altro propellente per dare la caccia al successo pieno, vale a dire la lotta per il titolo: il Bayern Monaco capolista è a sei punti, un margine non incolmabile. Trattandosi di partita a porte chiuse, gli analisti di Snai non attribuiscono grande peso al fattore campo, confezionando quote molto equilibrate. Leggermente favoriti i neroverdi di Marco Rose, a 2,40, ma il Bayer segue a stretto giro, a 2,75. Alta la quota del pareggio, 3,65. Entrambe sono ripartite con un successo esterno: il Gladbach ha battuto l'Eintracht (1-3), il Leverkusen ha dominato a Brema (1-4) contro il Werder penultimo e ormai quasi spacciato. Si attendono gol ed emozioni, tanto che l'Over plana a 1,50, mentre l'Under si colloca a 2,50.

Wolfsburg, colpo da 4,50 - Sempre domani, scende in campo il Bayern Monaco, reduce dal successo esterno contro l'Union Berlino. Quote rasoterra per la capolista, che ospita l'Eintracht: il segno «1» vale appena 1,15, altissima la quota del pareggio, 8,50, mentre il «2» schizza addirittura a 15. Va detto che l'Eintracht, già in difficoltà prima della sosta, ha ricominciato inanellando la quarta sconfitta di seguito. Impegno un po' più complicato per il Borussia Dortmund, secondo in classifica e di scena a Wolfsburg: i gialloneri sono favoriti, ma a quota più corposa, 1,75, con il successo dei padroni di casa dato a 4,50. Domenica tocca al Lipsia difendere il suo prezioso quarto posto, che dopo la mezza battuta d'arresto interna della settimana scorsa (1-1 con il Friburgo) è insidiato a un solo punto di distanza dal Bayer Leverkusen. Le quote Snai confortano la squadra del bomber Timo Werner e dell'ex romanista Schick, impegnata a Magonza: il «2» si gioca a 1,45, il segno «1» sale fino a 6,25.

