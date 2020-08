Lo specialista di scarpe running Andrea Pilotti svela la sua classifica 2020

Roma, 22 maggio 2020

L'esperto di scarpe da running Andrea Pilotti ha da poco pubblicato la sua nuova guida ai migliori modelli A3 2020, classifica che ogni anno riserva molte sorprese per i podisti amatoriali.

Se vi state chiedendo cosa sono le scarpe classificate con il codice A3 (definite anche super ammortizzate), la guida di Andrea Pilotti vi offrirà molte informazioni utili. Le scarpe con massima ammortizzazione A3 o "massimaliste" sono molto popolari tra i podisti e quasi tutte le aziende specializzate offrono almeno un modello di questo tipo.

Questa tipologia di calzature sportive è utilizzata soprattutto durante l'allenamento quotidiano su strada, ma in molti casi sono indossate anche da runner che corrono su sterrato o nelle gare di ultrarunning.

Gli aspetti preferiti di chi ama le scarpe A3 comprendono la potente ammortizzazione della suola, la riduzione della stanchezza delle gambe quando si corre su lunghe distanze ei tempi di recupero più brevi.

Molti podisti sono anche dell'opinione che l’elevata quantità di materiale elastico presente nelle suole aiuti a rallentare la frequenza di pronazione. Al contrario, i detrattori di questa tipologia di calzature le ritiene spesso troppo pesanti, in favore di modelli minimalisti.

Nella classifica 2020 di Andrea Pilotti sono recensiti i modelli che, a sua parere, sono i migliori di questa stagione per gli allenamenti dei podisti amatoriali esenti da problemi di pronazione.

Anche nella classifica di quest'anno sono stati presi in considerazione marchi come Brooks, Mizuno, Asics, Adidas, Salomon, New Balance, Saucony, Nike e molti altri.

Per chi non lo conoscesse, Andrea Pilotti è un appassionato di corsa podistica e walking che nel 2010 ha iniziato il suo percorso in questo ambito sportivo con l'intento di perdere peso, passando da 140 kg al peso forma senza fare diete particolari, bensì facendo attività fisica in modo costante nel tempo.

Dal suo sito lancia un messaggio di speranza rivolto a tutte le persone che si trovano in sovrappeso e vogliono dimagrire, il suo motto è: "Cambiare è possibile, ma bisogna volerlo con la pancia, non basta desiderarlo con la testa, il bisogno di cambiamento deve partire dalla nostra parte emotiva". Nel 2016 Andrea Pilotti ha fondato il sito Scarpe Running, attraverso il quale condivide le sue esperienze nel settore della scarpe da corsa, e la community Facebook Vivi Corri Sogna.

All'interno del suo sito è presente una sezione dedicata alle recensioni dei migliori modelli di scarpe da running suddivisa per marchi e tipologie di allenamento, e una sezione dedicata alle domande frequenti delle persone che si avvicinano per la prima volta al mondo del podismo amatoriale.

Come dicevamo, oltre alle recensioni delle scarpe da corsa, entrando nel sito di Andrea Pilotti è possibile rispondere a domande come:

l Come iniziare a correre partendo da zero?

l Che differenza c’è tra scarpe running da uomo e da donna?

l In quali categorie si dividono le scarpe da running?

l Come evitare di scegliere scarpe running sbagliate?

Dal 2018, grazie al rapporto costante con la sua community facebook, ha avuto modo di intervistare diversi podisti amatoriali, che grazie ai benefici della corsa sono riusciti a sconfiggere una serie di problemi personali e di salute, recuperando il benessere.

Per info:

Andrea Pilotti,

email andrea.pilotti@gmail.com

Community Facebook: Vivi corri sogna

Sito web: https://www.scarpe-running.com/