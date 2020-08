Bundesliga: all’Iduna Park c’è la sfida per il titolo, il successo del Bayern Monaco sul Dortmund a 1,85

Si preannuncia una partita con molti gol: il 3-1 per gli ospiti pagherebbe 13 volte la posta. Occhi puntati su Haaland e Lewandoski: il polacco primo marcatore a 4,50

Milano, 25 maggio 2020 – La partita dei sogni, quella che, in Germania, tutti aspettano. Domani sera alle 18.30, all’Iduna Park di Dortmund, i padroni di casa del Borussia, secondi della classe a quattro punti dalla vetta, ricevono i campioni del Bayern Monaco, al comando della classifica con 61 punti. Il match scudetto può riaprire la Bundesliga o chiuderla, forse, definitivamente. I betting analyst di SNAI vedono favoriti i rossi di Baviera nonostante giochino in trasferta: il successo di Lewandoski e compagni, il dodicesimo nelle ultime tredici uscite in campionato, è dato a 1,85 mentre quello dei padroni di casa è in lavagna a 3,60. Vista la potenza offensiva di entrambe, si prevede un match ricco di gol visto che l’Over 3,5 è in quota a 1,85. Lo dimostrano anche i risultati degli ultimi due confronti diretti all’Iduna Park: il 3-2 per i padroni di casa, risultato della scorsa annata, si gioca a 22,00 mentre l’1-3 per gli ospiti, con il quale il Bayern espugnò Dortmund due stagioni fa, pagherebbe 13 volte la posta. Gialloneri contro biancorossi vuol dire però anche la sfida tra Haaland e Lewandoski. Gli analisti di SNAI vedono il polacco, grande ex della partita, come primo marcatore a 4,50; al contrario la giovane stella norvegese è quotata a 6,50 per aprire le marcature.

Leverkusen cerca conferme, Gladbach il riscatto – Dopo aver espugnato il Borussia Park, ed essersi issato al quarto posto in classifica, il Bayer Leverkusen cerca conferme contro un avversario ostico come il Wolsburg. I padroni di casa sono però nettamente avanti, a 1,75, rispetto agli ospiti, a 4,25, che occupano la sesta piazza. Cerca invece riscatto il Borussia Monchengladbach dopo lo scivolone interno con lo stesso Leverkusen che è costato due posti in classifica, a Brema contro un Werder che sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua storia. Il rischio retrocessione è forte per i padroni di casa, il cui successo vale 4,25, sfavoriti rispetto agli ospiti, quotati a 1,80.

Lipsia sul velluto – Chi guarderà con occhi interessati il big match tra Dortmund e Bayern, sarà sicuramente il Lipsia, terzo della classe, che continua a coltivare sogni di gloria. Schick e compagni ospitano l’Hertha Berlino e i tre punti sembrano davvero alla loro portata secondo su SNAI: il successo numero 16 in campionato è, in lavagna, a 1,35 mentre il blitz dei berlinesi pagherebbe 8 volte la posta.

