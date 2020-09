Polonia e Ucraina tornano in campo: Bookies e tifosi promuovono Legia Varsavia e Shakhtar Donetsk

Il Legia Varsavia (2,59) affronterà domani il Lech Poznan (2,69) mentre lo Shakhtar Donetsk scenderà in campo domenica contro la Dinamo Kiev (3,70)

Roma, 29 maggio 2020 – Dopo una pausa durata diversi mesi a causa del COVID-19, in questo weekend ripartono alcuni campionati di calcio tra cui la Ekstraklasa in Polonia e la Premier League in Ucraina. Il campionato polacco riprenderà dalla 27esima giornata e vede il Legia Varsavia in testa alla classifica con 8 punti di vantaggio sul Piast Gliwice. La capolista (2,59) affronterà il Lech Poznan (2,69), terzi in graduatoria con 42 punti e 11 vittorie. I tifosi, secondo il sondaggio di Planetwin365, vedono leggermente favorito il Legia Varsavia che ottiene il 36% dei consensi mentre il Lech Poznan si ferma al 34%. Della stessa opinione anche i bookies, secondo i quali sarà una singola rete a fare la differenza e il match potrebbe chiudersi 0-1 (9,24) per l’undici di Vukevic.

La fine del campionato è prevista a metà luglio e gli scenari sono ancora tutti aperti per decretare il vincitore della competizione: proprio l’anno scorso il Legia Varsavia fu beffato nel girone per il titolo dal Piast Gliwice (1,93) che potrebbe iniziare a risalire la classifica già domani contro il Wisla Cracovia (3,85).

Domenica invece la Premier League Ucraina regalerà ai tifosi uno scontro tra i primi due in classifica: lo Shakhtar Donetsk (1,90), al vertice del torneo con 59 punti, ospiterà allo Stadio Metalist, la Dinamo Kiev (3,70) ferma a 45. Cinque tifosi su dieci di Planetwin365 promuovono gli arancionero mentre solo il 25% confida in un successo della Dinamo Kiev. Per i bookies il vantaggio dello Shakhtar Donetsk potrebbe arrivare durante il secondo tempo: la maggior parte dei gol infatti sono previsti durante gli ultimi 45 minuti di gioco (2,08) e la sfida potrebbe chiudersi 2-1 per lo Shakhtar Donetsk (9,01).

_________________________________

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

Ufficio Stampa - Spencer & Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893 calamuneri@spencerandlewis.com