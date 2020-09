SNAI – Bundesliga: il Gladbach vuole ripartire con l’Union Berlino, il successo interno a 1,75

La formazione di Rose, dopo due passi falsi, vuole consolidare la posizione Champions: un secco 3-0 pagherebbe 12 volte la posta.

Milano, 29 maggio 2020 - Con il Bayern Monaco che veleggia verso il suo titolo numero 30, con sette lunghezze di vantaggio sul Borussia Dortmund a sei giornate dal termine, la lotta per i posti in Champions infiamma la Bundesliga. Il Borussia Monchengladbach non è ripartito alla grande, una sconfitta e un pareggio, e cerca tra le mura amiche un successo che consoliderebbe la quarta piazza. I betting analyst di Snai vedono Thuram e compagni nettamente favoriti contro l’Union Berlino, visto che i tre punti sono dati a 1,50 rispetto al 6,50 con cui sono accreditati gli ospiti, in caduta libera nelle ultime cinque uscite in campionato. L’Over, 1,60, si fa preferire all’Under, 2,25, così il 3-0 per i neroverdi del Gladbach si trova in lavagna a 12,00. Proprio Thuram, figlio dell’ex difensore di Parma e Juventus, è il maggior candidato ad aprire le marcature: il suo gol, infatti, pagherebbe 5 volte la posta.

Bayern e Dortmund, giornata in surplace – Espugnato l’Iduna-Park nel match clou della passata giornata, il Bayern Monaco riceve un Dusseldorf terz’ultimo in classifica e in piena lotta salvezza. La lotta impari vede Lewandowski e compagni quotati a 1,08 per la ventunesima vittoria stagionale in Bundesliga rispetto al 25,00 assegnato agli ospiti. Numeri dati anche dal fatto che il Fortuna non batte il Bayern, in campionato, da 29 anni. Turno facile, sulla carta, anche per il Borussia Dortmund che vuole blindare la seconda piazza insidiata ora dal Lipsia, lontano solo due lunghezze. I gialloneri saranno ospiti del Panderborn e il loro trionfo è quotato a 1,35 contro l’8,25 dei bianconeri padroni di casa.

Lipsia e Leverkusen, obiettivo Champions – Il Lipsia di Nagelsmann, terza forza del torneo, cerca tre punti per provare a consolidare la sua posizione in classifica. Obiettivo alla portata di Schick e compagni sebbene il campo del Colonia possa risultare insidioso. Gli analisti di Snai pronosticano un successo del Lipsia a 1,55 mentre i padroni di casa sono accreditati a 5,50, nel posticipo della giornata numero 29. Il Leverkusen, che sogna una rimonta clamorosa ai danni delle dirette avversarie, è, invece, ospite questa del Friburgo: la vittoria, in quota a 1,70, appare quasi certa visto che i padroni di casa, dati a 4,50, hanno centrato due soli successi nelle ultime dieci uscite in Bundesliga.

