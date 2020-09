OSSERVATORIO EUROBET: Benfica vittorioso per il 98% dei tifosi

Dopo la Bundesliga ritorna in scena la Primeira Liga, la massima serie del campionato di calcio portoghese. È nuovamente sfida a due tra Porto e Benfica che dal 2002, anno dell’ultima vittoria dello Sporting Lisbona, si contendono la vittoria finale. Ci si aspetta una lotta lunga 10 giornate con il Porto in leggerissimo vantaggio sulla contendente Benfica che grazie alla rosa più lunga e al recente infortunio di Marcano fulcro della difesa del Porto, tenterà il sorpasso cercando di non lasciare nemmeno un punto per strada. Ogni partita sarà fondamentale avendo già giocato tutti gli scontri diretti tra le due squadre – O Classico – come lo chiamano in Portogallo.

Stasera riapriranno le porte dello stadio del Benfica – A Càtedral, come viene affettuosamente soprannominato - per un match decisivo per rimanere in scia del Porto capolista. Porte che anche in Portogallo sono purtroppo chiuse per i tifosi con tutti i match di questo finale di stagione in programma a porte chiuse. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) i tifosi sono certi, il 98% si aspetta una vittoria della squadra di casa e il 71% una partita con più di 2 goal. Anche lo Sporting Lisbona scenderà in campo stasera per una partita fondamentale per la qualificazione all’Europa League contro il Guimaraes che veniva da un ottimo periodo prima della sosta di marzo. I tifosi si dividono ed il pareggio risulta la carta più giocata per il 43% degli appassionati mentre il 35% attende una vittoria dello Sporting e solamente il 22% per i padroni di casa del Guimaraes.

Domani sera invece sarà il turno del Braga che vuole consolidare il terzo posto e l’ingresso nell’Europa League: nonostante la partita fuori casa contro il Santa Clara i tifosi sono fiduciosi e l’88% di essi si aspetta una vittoria degli ospiti il 3% il pareggio e solamente il 9% una vittoria a sorpresa del Santa Clara.

