Scudetto nelle mani della Juventus per bookies e tifosi

Riparte la Serie A: l’attuale capolista (1,45) verso il 36esimo titolo della storia, mentre la Lazio, si ferma a 3,45. Chiude l’Inter (8,00) con un match da recuperare

Roma, 05 giugno 2020 – La ripresa della Serie A ha finalmente una data: dopo il via libera del governo, il 20 giugno si ripartirà con i recuperi della 25esima giornata. Sarà un finale di stagione atipico: si giocherà ogni tre giorni per completare le restanti 124 gare entro il 2 agosto con il rischio stanchezza e infortuni dei calciatori dietro l’angolo. Inoltre, saranno consentite fino a cinque sostituzioni per partita e tutti i match si disputeranno a porte chiuse.

Si riparte dal testa a testa per il titolo tra Juve e Lazio, separate da un solo punto con l’Inter – terza a meno 9 ma con una partita da recuperare - nel ruolo di terzo incomodo. La lavagna di Planetwin365 conferma la Juventus al primo posto in quota scudetto: la squadra di Sarri (1,45) ottiene anche il consenso dei tifosi che per l’88% la vedono Campione d’Italia. In quest’ultima parte di campionato i bianconeri potranno far affidamento su una rosa molto più ampia rispetto a quella della Lazio, che dovrà invece stringere i denti fino alla fine per tentare il sorpasso. Proprio per questo motivo, l’ipotesi terzo scudetto biancoceleste passa dal 3,40 dello scorso 8 marzo al 3,45 di oggi e convince solo l’11,28% dei supporter. Chiude il podio l’Inter che da 9,00 scende a 8,00. I nerazzurri, al momento lontano 9 punti dal primo posto, scenderanno in campo il 21 giugno per il recupero contro la Sampdoria: un appuntamento fondamentale per ottenere il +3 utile a ridurre la distanza dalle prime due in classifica e tornare in corsa.

