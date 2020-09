SNAI – Bundesliga: Bayern da padrone a Leverkusen

In caso di vittoria i campioni di Germania farebbero un grande passo verso il loro 30° titolo nazionale. I padroni di casa cercano punti Champions, ma il pronostico è fortemente sbilanciato sul «2», a 1,47. Il Borussia Dortmund riceve in casa l’Herta Berlino: l'«1» si gioca a 1,40.

Milano, 5 giugno 2020 – Di nuovo in campo la Bundesliga, per un weekend dedicato alla 30ª giornata. La ripresa post‐emergenza sanitaria ha visto il Bayern Monaco consolidare sensibilmente la sua leadership e avvicinarsi, a soli cinque turni dal traguardo, al suo 30° titolo nazionale. Domani, con calcio d’inizio alle 15:30, i bavaresi saranno di scena da favoriti in casa del Bayer Leverkusen, che ha urgente bisogno di punti Champions. Gli analisti SNAI offrono il «2» a 1,47, con il pareggio proposto a 5,00 e la vittoria casalinga del Bayer Leverkusen a 5,75. In contemporanea alla sfida di Leverkusen, l’Eintracht Francoforte riceve in casa il Mainz per tentare un disperato assalto alla zona Europa League, distante 7 punti. Non un impegno semplice per i padroni di casa, che si ritroveranno davanti una squadra, il Mainz, affamata di punti salvezza. Gli ospiti, infatti, sono ad appena una lunghezza di vantaggio sull’ultima posizione che condanna alla retrocessione. Il segno «1», anche per questo, è in quota a 2,00, mentre il successo del Mainz è dato a 3,55. Sostanzioso il pareggio a 3,70.

Alle 18.30, poi, tocca alla seconda in classifica. Il Borussia Dortmund – chiamato a vincere per alimentare le seppur flebili speranze di agganciare il primo posto – riceverà in casa l’Herta Berlino. Gli ospiti, con una situazione di metà classifica più che tranquilla, arrivano a Dortmund senza troppe velleità, anche se la zona Europa League dista solo 4 punti. Ad avere forti motivazioni, come confermato anche dai betting analyst, sono proprio i gialloneri. L’«1» si gioca a 1,40, mentre il pareggio si prova in lavagna a 5; ben difficile (7,25) un exploit dei berlinesi.

Werder Brema, pericolo Wolfsburg - Dopo i sette punti raccolti nelle ultime tre giornate di campionato, che avevano dato al Werder Brema speranza di salvezza, la pesante sconfitta contro il Francoforte ha frenato gli entusiasmi del club, attualmente in penultima posizione a meno due punti dal Düsseldorf e in piena zona playout. Sembra non aiutare la sfida casalinga contro il Wolfsburg: la vittoria è tutt'altro che facile, a 3,55. Poco più basso, il pareggio dato a 3,45, favoriti gli ospiti a 2,05.

Union Berlin, cercasi vittoria - L'Union Berlin ospita in casa lo Schalke, contro cui spera di ritrovare una vittoria che manca da sette turni: 2,50 è il valore del segno «1», mentre il successo degli avversari si alza fino a 2,95. Leggermente più alto il valore del pareggio, fissato a 3.15.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it