Riparte la Liga spagnola:tutto facile per Barcellona e Real Madrid

Riprende il testa a testa tra le prime due della classifica: catalani (1,28) favoriti contro il Maiorca (9,75), Merengues (1,23) in discesa con l’Eibar (12,10)

Roma, 12 giugno 2020 – Dopo il derby di Siviglia di giovedì che ha segnato la riapertura ufficiale della Liga spagnola, nel fine settimana si ricomincia a fare sul serio con il duello a distanza per il vertice tra Barcellona e Real Madrid. Gli azulgrana (1,28) tornano in campo domani, in trasferta all’Iberostar, per affrontare il Maiorca (9,75) impelagato al diciassettesimo posto. Più di 7 tifosi di Planetwin365 su 10 (74%) anticipano una vittoria della prima della classe che potrebbe portarsi momentaneamente a +5 sul Real Madrid. Il Barcellona potrà contare sul ritorno di Messi (3,00) e chiudere il match 0-2 (7,72) ottenendo così la sesta vittoria consecutiva in trasferta.

Domenica sera è invece il turno del Real Madrid (1,23) in campo contro l’Eibar (12,10). Entrambe le squadre cercheranno di conquistare i tre punti: se da una parte il Real sarà obbligato a vincere per non perdere contatto dal Barcellona, dall’altra l’Eibar, quint’ultimo in classifica, è a rischio zona retrocessione. Sia bookies che tifosi (77%) propendono per una vittoria dei Blancos che potrebbero avere la meglio sia durante il primo (1,58) che nel secondo tempo (1,46) con il primo gol della partita in arrivo durante i 15 minuti di gioco iniziali (2,54): secondo la lavagna di Planetwin365 sarà Benzema (3,55) a decidere le sorti dell’incontro.

