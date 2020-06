bwin data center: Lazio e Inter ancora in corsa per lo scudetto

Le giornate di campionato si succedono quasi senza sosta e a Lazio e Inter è subito offerta la possibilità di riprendersi dalla battuta d’arresto dell’ultima giornata. Secondo quanto registrato dal bwin data center (www.bwin.it) la Lazio non risentirà della prima sconfitta in campionato dopo molti mesi con il 96% dei tifosi che la vede vincente sulla Fiorentina e appena un 3% che si aspetta un pareggio all’Olimpico. Il marcatore più atteso è sicuramente il capo cannoniere Ciro Immobile con il 62%, seguito a larga distanza da altri due laziali, Milinkovic Savic e Joaquin Correa. Solo al quarto posto il giovane campione viola Federico Chiesa.

Per i tifosi il confronto più difficile tra quelli delle big di testa è quello che attende l’Inter contro il Parma anche se l’89% dei tifosi è convinto di una vittoria della squadra allenata da Conte dopo il rocambolesco pareggio con il Sassuolo mentre solo il 6% vede la vittoria degli scaligeri e il restante 5% si aspetta un pareggio.

La coppia gol dell’Inter è quella più attesa, con Lukaku al 33% e Martinez al 17% mentre il danese del Parma Cornelius - autore della seconda tripletta stagionale ai danni del Genoa - è in terza posizione accreditato del 15% delle scelte.

Per il bwin data center la sfida più semplice è quella che vede contrapposti Juventus e Lecce: il 98% dei tifosi vede vincente i bianconeri come anche bianconeri sono tutti i marcatori più attesi: Ronaldo al 58% stacca Dybala accreditato del 24% mentre decisamente più indietro troviamo Bernardeschi e Higuain che potrebbe così festeggiare il suo ritorno in campo dopo la lunghissima sosta.

Un campionato decisamente insolito che nelle previsioni dei tifosi porterà a sorprese inattese. Da quando le squadre sono tornate in campo la squadra più giocata come vincente del campionato è la Lazio con il 42% seguita dall’Inter con il 31% mentre la Juventus è solo terza con il 20% delle scelte dei tifosi. Decisamente poco rosee le previsioni per le squadre genovesi quando si parla di retrocessione. Dopo la coppia Brescia (27%) - Spal (22%) le più giocate sono proprio Genoa (19%) e Sampdoria (17%).

Ufficio stampa MSL

Matteo Bertero - 0668432590 –

matteo.bertero@mslgroup.com