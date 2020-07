Serie A:Juventus lanciata verso il 36° scudetto, riscatto Lazio con il Lecce

I bianconeri (2,13), favoriti per bookies e tifosi nella sfida contro il Milan (3,42) ad un passo dal titolo (1,13). Lazio (1,30) e Lecce (9,30) si giocano tutto.

Roma, 6 luglio 2020 – Al via il turno infrasettimanale della 31esima giornata della Serie A, con lo scontro di martedì sera tra Milan (3,42) e Juventus (2,13) al Meazza di Milano. I Diavoli non battono i bianconeri dal lontano 2016, ma con il rientro in rosa di Ibrahimovic e le recenti prestazioni convincenti di Calhanoglu - due assist e due gol nelle ultime 4 partite - sognano di fare lo scherzetto alla squadra di Sarri, priva degli squalificati De Ligt e Dybala. Dopo la vittoria convincente del derby con il Torino, gli analisti di Planetwin365 avvicinano ancora di più i bianconeri al nono Scudetto di fila, con la quota che scende dall’ 1,13 di venerdì ad un rasoterra 1,04 di oggi. Per rinsaldare il primo posto sarà fondamentale per i bianconeri cogliere i tre punti anche a San Siro, come indica Il 44% dei tifosi, mentre il 28% sostiene il Milan, stessa percentuale a favore del pareggio. Secondo la lavagna di Planetwin365 il Milan non andrà a segno in entrambi i tempi (1,13) mentre la Juventus potrà replicare l’esito dell’andata con una vittoria di misura per 0-1 (8,46).

Nella stessa giornata, il Lecce (9,30) affronterà in casa la Lazio (1,30), che complice la sconfitta con il Milan nel turno precedente, ha visto affievolirsi le speranze Scudetto, con la quota del trionfo degli uomini di Inzaghi innalzatasi da 5,75 a 11,00. Il 73% dei tifosi confida in una vittoria della Lazio, che ha calato il poker già nella gara d’andata, mentre solo il 10% dei supporter crede in un riscatto del Lecce. I bookies anticipano un risultato esatto di 2-0 (8,36) in favore dei biancocelesti, che condannerebbe gli uomini di Liverani alla settima sconfitta consecutiva. La lavagna di Planetwin365 anticipa un match ricco di gol (Over 2.5 a 1,40) con reti di Immobile (1,45) già andato a segno nel match di andata, seguito da Caicedo (2,20) per la Lazio e Mancosu (3,00) per il Lecce.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,online e retail.

