Serie A: Inter favorita, ma i bookies non sottovalutano l'effetto Bentegodi

Roma, 8 luglio 2020 – L’incontro di giovedì sera tra Verona (4,64) e l’Inter (1,75) chiude la 31esima giornata e servirà a capire se la crisi dell’Inter è solo passeggera o è destinata ad esplodere. I neroazzurri, che devono blindare il terzo posto dall’assalto dell’Atalanta, hanno subito un crollo verticale al giro di boa: appena 18 i punti raccolti nelle ultime 10 partite, dato che posiziona gli uomini di Conte all’ottavo posto nella classifica del girone di ritorno. Nonostante il momento poco felice, il 54% dei tifosi di Planetwin365 si schiera in favore dell’Inter, mentre solo il 21% crede in un riscatto del Verona. L’Hellas attualmente ottavo, confida nell’effetto Bentegodi, dove ha ottenuto 7 vittorie nelle ultime 10 partite – per rilanciarsi nella corsa all’Europa League. La lavagna di Planetwin365 anticipa una partita ricca di gol (Over 2.5 a 1,72) con un risultato esatto di 2-0 (9,05) a favore della squadra di Conte. Gli scaligeri non vincono contro l’Inter dal 1992 ed hanno subito almeno 2 gol nelle ultime 7 partite casalinghe contro i neroazzurri in campionato. I bookies attribuiscono a Lukaku il primo gol della partita (4,00) seguito dal compagno d’attacco Martinez (5,00), che ha sulla coscienza il rigore sbagliato con la Sampdoria, mentre il Verona punta forte su Di Carmine (8,00).

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,online e retail.

