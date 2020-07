bwin data center: JUVE FAVORITA SULL’ATALANTA

Per i tifosi Ronaldo e Mertens andranno a segno nel weekend

Il susseguirsi di partite e il caldo estivo iniziano a farsi sentire anche dai giocatori e ad essere in difficoltà non sono solo le squadre con la panchina corta ma anche le big come dimostrano gli ultimi risultati.

Nonostante lo stop dell’ultima giornata e l’Atalanta sia da molti considerata la squadra più in forma del campionato secondo le analisi del bwin data center (www.bwin.it) i tifosi con il 66% delle preferenze credono nella vittoria della capolista, il 32% si aspetta una vittoria della dea e solamente il 2% un pareggio. Si preannuncia quindi una partita all’attacco ricca di emozioni e goal, con il 93% che prevede più di 2 goal. Per i primi marcatori previsti non ci sono sorprese: Ronaldo al 43%, Dybala al 15% e Zapata al 7% per l’Atalanta.

Il giorno dopo sarà il turno di Napoli e Milan due tra le squadre più in forma del momento chiamate a sfidarsi nella cornice ancora deserta del San Paolo. Il Milan dopo aver fermato nelle ultime due partite sia la Juve che la Lazio parte da sfavorita, l’86% degli appassionati si aspetta la vittoria degli azzurri e solamente l’11% la vittoria fuori casa della squadra di Milano. Dopo aver battuto il record di Hamsik diventando il miglior marcatore della storia del Napoli, Mertens risulta il più giocato tra le file dei primi marcatori con il 17% seguito dal compagno di reparto Insigne al 9% e da Zlatan Ibrahimovic al 8%.

L’Inter, che viene dalla clamorosa sconfitta in casa con il Bologna, ha l’opportunità di rifarsi contro il Torino che almeno secondo la classifica risulta un avversario abbordabile. I tifosi sono della stessa opinione e il 95% di essi vede la vittoria dell’Inter contro l’1% che spera nell’ exploit dei granata.

Non solo la sfida per lo scudetto rimane ancora incerta ma soprattutto la lotta per la retrocessione con 4 squadre a contendersi l’ultimo posto valido per la salvezza. Dopo gli ultimi match le quote si sono ribaltate e troviamo il Lecce favorita per la salvezza con il 42% seguita dalla Samp al 20%, poca fiducia invece per il Genoa con solamente il 12% delle preferenze.

