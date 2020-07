Serie A: Juventus favorita con l'Atalanta, Lazio ok con il Sassuolo

Gli analisti di Planetwin365 credono nel successo dei bianconeri (2,07) ma la Dea (3,40) venderà cara la pelle. Lazio (1,60) e Napoli (2,14) favoriti dai bookies su Sassuolo (5,33) e del Milan (3,52)

Roma, 10 luglio 2020 –La 32esima giornata di campionato di Serie A, prevede come piatto forte il match tra Juventus (2,07) e Atalanta (3,40). I bianconeri, dopo 7 vittorie consecutive hanno subito una brutta battuta d’arresto nell’ultima partita con il Milan; occasione ghiottissima per la Dea, reduce da 8 vittorie consecutive che l’hanno issata al terzo posto, per portarsi a soli 6 punti dai bianconeri. Sarri potrà contare sul rientro di Dybala (2,35) in attacco al fianco di Ronaldo (1,75) e sul sostegno del 46% dei tifosi di Planetwin365, mentre il 28% crede nella vittoria della squadra di Gasperini. Nella gara di andata, i bianconeri espugnarono Bergamo per 1-3 e anche in questo caso la lavagna di Planetwin365 anticipa una partita con più di quattro gol (Over 3,5 a 2,5) che potrebbe concludersi con una Juventus a segno in entrambi in tempi (2,40).

Nella stessa giornata all’Olimpico la Lazio (1,60) affronterà il Sassuolo (5,33). Una sfida determinante non solo per la squadra di Inzaghi, che ha raccolto appena 6 punti su 15 dalla ripresa del campionato, ma anche per il gruppo di De Zerbi, che ottavo in graduatoria con 43 punti, sogna la qualificazione alla prossima Europa League. Il 59% dei tifosi di Planetwin365 crede nel riscatto dei biancocelesti con i bookies che indicano come papabili marcatori Immobile (1,55) e Caicedo (2,15) per la Lazio, mentre per il Sassuolo, sostenuto dal 19% dei supporter, potrebbe andare a segno con Caputo (3,00). Gli analisti prevedono in una partita con tre o più gol (Over 2.5, a 1,50) e con i biancocelesti già in vantaggio nei primi 45 minuti di gioco (1,93).

Domenica al San Paolo si affrontano Napoli (2,14) e Milan (3,52) separate da appena due punti. Si tratta delle due squadre che dopo l’Atalanta hanno raccolto più punti dalla ripresa del campionato, ma secondo il 45% dei tifosi saranno i partenopei a prevalere. Sfida nella la sfida, il duello tra i bomber Ibrahimovic (2,75) e Mertens (2,45), entrambi a segno nel turno precedente.

