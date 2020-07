L'attacco atomico di Gasperini “chiama” la goleada nel derby - Insidia Sassuolo per la Juventus, ma il pronostico è nettamente bianconero – Lazio in difficoltà, ma favorita a Udine – Roma e Milan a bassa quota su Verona e Parma, Napoli da «2» a Bologna.

Milano, 13 luglio 2020 – Sarà anche un derby, ma stavolta i valori sono troppo diversi per prevedere sorprese: così il pronostico di Atalanta-Brescia, la partita che domani aprirà il 33° turno della Serie A, per gli analisti SNAI è completamente schiacciato sul segno «1», dato appena a 1,16. Con il pareggio di sabato scorso sul campo della Juve, la squadra di Gasperini ha interrotto una serie di nove vittorie consecutive, fornendo comunque l'ennesima prova di forza. Il Brescia ha invece ceduto nettamente alla Roma, sul proprio terreno, e con un'altra sconfitta sarebbe con un piede e mezzo già in B. Ardua la via del pareggio, a 8,00, quasi impraticabile quella che porta ai tre punti esterni, a 15. L'attacco atomico dell'Atalanta abbassa la quota dell'Over ai minimi storici, 1,25.

Sassuolo, colpo da 5,00 - Mercoledì tocca alla Juve, che va a in visita al Sassuolo, una delle squadre più brillanti in questo finale di stagione. Gli emiliani vengono da quattro vittorie di fila e vedono a soli quattro punti la zona Europa League. Può incoraggiarli anche il precedente dell'andata, quando fecero soffrire i campioni d'Italia, costretti a inseguire un faticoso 2-2 in rimonta. Le quote, però, sono nettamente bianconere, con il «2» a 1,63, il pari a 4,25 e il segno «1» che vale 5 volte la scommessa. Il Sassuolo accetterà come da abitudine la battaglia a viso aperto, così anche qui l'Over vola basso, a 1,45, mentre l'Under sale fino a 2,55.

Viola avanti a Lecce - Lazio scoppiata? Per SNAI, i biancocelesti, malgrado le tre sconfitte consecutive, possono ancora difendere il loro secondo posto. A Udine sono favoriti, a 2,05. I friulani, che ieri perdendo con la Samp hanno sprecato la chance di mettersi al sicuro, navigano contro precedenti avversi, visto che contro la Lazio hanno perso le ultime sette partite. Il loro successo è offerto a 3,60, la «X» a 3,45. La Roma ospita un Verona ancora tonico, malgrado abbia rallentato rispetto alla prima parte di stagione. Il pronostico sorride comunque ai giallorossi, reduci dai sei punti raccolti contro Parma e Brescia: «1» a 1,65, blitz veronese a 5,00. Il Milan cerca punti europei nel match interno con un Parma capace di raccogliere solo un punto nelle ultime cinque partite: «1» basso, a 1,45, «2» a 6,50. Napoli da «2» (1,83) al Dall'Ara, vittoria del Bologna a 4,00. Trasferta rischiosa per la Fiorentina a Lecce: una sconfitta costringerebbe i viola a un finale di stagione con il brivido. Iachini però la gioca da favorito, a 2,00, Liverani insegue a 3,60. Sampdoria avanti (2,00) nel match casalingo con il Cagliari (3,75). Giovedì la chiusura del turno, con un Torino-Genoa importante in chiave salvezza (granata in vantaggio a 2,10 contro 3,50) e uno Spal-Inter con poca storia (nerazzurri a 1,37, padroni di casa a 7,75).

