Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il “Premio Costruiamo Il Futuro”

Per il terzo anno consecutivo, Snaitech supporta l’iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha finanziato circa 80 associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti.

Milano, 16 luglio 2020 – Dopo aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso l’Ippodromo Snai San Siro esattamente un anno fa, quest’anno Snaitech conferma – per il terzo anno consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro.

Ideata e promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, l’iniziativa nasce per sostenere concretamente l’impegno e i progetti delle associazioni sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in particolare a bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport. Il Premio consiste in un contributo in denaro – per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare progetti – o nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha sostenuto circa 80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000 euro.

Snaitech, tramite iZilove Foundation, sostiene l’iniziativa dal 2018, condividendone pienamente i valori promossi, tra cui l’inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la passione e la lealtà.

“Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa magnifica iniziativa – ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech –. Come suggerisce il nome stesso di questo premio, è attraverso l’educazione dei nostri figli alla pratica sportiva e al rispetto di valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l’inclusione che possiamo contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri ragazzi. Anche quest’anno metteremo a disposizione l’Ippodromo Snai San Siro per la cerimonia di premiazione sperando di poter ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel nostro tempio dello sport”.

Le associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare all’iniziativa, potranno farlo a partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione saranno giudicati e selezionati dal Comitato d’onore presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e composto dai partner del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro.

