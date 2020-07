SNAI, Moto Gp – Quartararo si candida al bis

La vittoria di domenica scorsa ha lanciato in orbita il pilota della Petronas, favorito a 1,85 nel GP di Andalusia, che si correrà di nuovo sulla pista di Jerez - L'impresa del campione del mondo, appena operato, paga 4 volte la posta – Rossi ad altissima quota: successo a 33.

Milano, 23 luglio 2020 – Fabio Quartararo non vuole fermarsi, ora che ha conosciuto il sapore del successo in Moto GP. Dopo il gran colpo nell'esordio stagionale, centrato alla sua ventesima gara nella classe regina, il giovane francese della Yamaha Petronas (che il prossimo anno sarà nel team ufficiale Yamaha), vuole confermarsi nel Gran Premio di Andalusia, che si correrà domenica sullo stesso circuito di Jerez che ha ospitato il debutto quattro giorni fa. Quartararo parte da grande favorito, secondo i betting analyst di SNAI: il suo secondo trionfo, in terra spagnola, si gioca a 1,85. A proposito di Yamaha, è proprio Maverick Viñales, futuro compagno di squadra, il rivale più temibile nel Gran Premio di Andalusia. Lo spagnolo, già secondo domenica, vuole rifarsi subito e il successo a Jerez è in lavagna a 3,00. Occhio anche ad Andrea Dovizioso, splendido terzo nel primo gran premio della stagione. Con la sua Ducati proverà a inserirsi tra le Yamaha: il primo successo del pilota di Forlì sul circuito di Jerez è dato a 7,50.

Morbidelli a 12 - Distanti gli altri: Jack Miller (Ducati Pramac), e Morbidelli, compagno di squadra di Quartararo, sono dati a 12 mentre Valentino Rossi, ritiratosi domenica scorsa, sul gradino più alto del podio pagherebbe 33 volte la posta. C’è poi la grandissima incognita legata a Marc Marquez: il campione del mondo, operato martedì all’omero, sarebbe dovuto rientrare il 9 agosto a Brno. Ma il fenomeno di Cervera ha stupito tutti e correrà già domenica prossima a Jerez. Difficile possa essere al meglio ma viste le imprese a cui ha abituato il numero 93 della Honda, gli analisti SNAI confezionano per lui una quota piuttosto bassa: l'ipotesi di una vittoria-miracolo di Marquez si gioca a 4,00.

