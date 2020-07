bwin data center:ATALANTA FAVORITA MA OCCHIO A IBRA

Il campionato è ormai agli sgoccioli e la Juve si appresta a vincere il 9° campionato di fila e il primo guidata da Sarri nonostante i tanti passi falsi, ultimo quello di Udine. Anche in coda alla classifica la sfida per la salvezza sembra decisa ma il Lecce ha dimostrato di saper proporre un buon calcio e i 4 punti - il margine sul Genoa quartultimo –possono ancora essere recuperati.

Stasera lo stadio di San Siro apre le porte ad un match che si preannuncia spettacolare con in campo le due squadre più in forma di questo ultimo periodo Milan e Atalanta. Secondo i dati raccolti dal bwin data center (bwin.it) gli uomini di Gasperini sono favoriti con il 40% che si aspetta la vittoria fuori casa, solamente il 7% crede nella vittoria dei rossoneri mentre oltre la metà degli appassionati con il 53% pensa al pareggio. Due squadre votate all’attacco fanno sì che il 94% dei tifosi attende più di due goal durante la partita. Ibra sempre più decisivo, è il favorito per quanto riguarda il primo marcatore con l 26% delle scelte seguito da Zapata al 19% e Rebic al 13%.

Genoa-Inter gara fondamentale per i liguri si giocherà Sabato 25 e nonostante l’Inter abbia probabilmente perso le motivazioni legate alla corsa per lo scudetto i tifosi con il 67% la vedono vincente contro il 17% che si aspetta la vittoria in casa del Genoa.

Anche il Lecce parte da sfavorito fuori casa contro il Bologna, solamente il 26% dei tifosi crede in una vittoria necessaria per continuare a sperare nella salvezza, il 58% si aspetta la vittoria della squadra di Mihajlovic e il 16% il pareggio. Sono nuovamente cambiate le quote riguardanti la Zona retrocessione e tra Lecce e Genoa i tifosi non hanno dubbi, sarà il Lecce a retrocedere con il 75% delle preferenze.

Ufficio stampa MSL

Matteo Bertero - 0668432590 –matteo.bertero@mslgroup.com