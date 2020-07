SNAI, F1 – Hamilton, il settebello è a un passo

Il campione del mondo ha vinto più di tutti sul circuito di casa. Solo il compagno di squadra Bottas, a 3,50, sembra poterlo fermare. Ferrari lontane.

Milano, 30 luglio 2020 – Sette sembra essere il numero con il quale Lewis Hamilton deve fare i conti in questa stagione. L’obiettivo primario del campione del mondo di Formula 1 è il settimo titolo iridato che gli permetterebbe di agguantare Michael Schumacher nella graduatoria all-time. Ma il pilota britannico, nel weekend, va a caccia del successo numero 7 anche sul tracciato di casa a Silverstone. Secondo i betting analyst di SNAI, l’impresa è assolutamente alla portata di Hamilton che, dopo il quarto posto nel primo Gran Premio della stagione, ha dominato le due gare successive. Il successo del numero 44 della Mercedes è dato a 1,50. L’unico che sembra poterlo impensierire appare il compagno di squadra Valtteri Bottas il cui trionfo in terra britannica è in lavagna a 3,50. Visto lo strapotere delle macchine tedesche appare difficile che qualcuno possa turbare il loro testa a testa: ci proverà Max Verstappen che con la sua Red Bull completa il podio dei favoriti, a 8,00. Gli altri piloti del Circus difficilmente potranno inserirsi nella lotta a cominciare dalle due Ferrari: Leclerc si gioca a 30 mentre il successo di Vettel, unico a interrompere il dominio di Hamilton negli ultimi sei anni, pagherebbe 33 volte la posta.

Titolo, quota 100 per Vettel – Se il fenomeno della Mercedes sembra non aver rivali nel Gran Premio di Gran Bretagna, ancora più chiusa appare la lotta al titolo. I quotisti SNAI vedono praticamente già archiviata la pratica del Mondiale visto che il quarto successo consecutivo (settimo in totale, come si diceva) di Hamilton ha una quota rasoterra, 1,15. Anche in questo caso il rivale più accreditato rimane il compagno della Mercedes Bottas che si gioca a 5,50. Dopo di loro il nulla o quasi. Il primo titolo di Max Verstappen è in lavagna a 20 mentre quello di Leclerc con la Ferrari addirittura a 50. E Vettel? Il quinto alloro iridato del campione tedesco, ma primo con la Rossa, pagherebbe 100 volte la posta.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail:

ufficio.stampa@snaitech.it