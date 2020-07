Champions League: le Finale Eight, una versione mai vista in precedenza

Milano, 31/07/2020 - Si dice spesso e volentieri che la Champions League sia la competizione più imprevedibile di tutti i tempi. Ebbene, non è un modo di dire casuale e la situazione attuale lo ha confermato ancora una volta. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha costretto tutto il mondo dello sport a fermarsi per diverse settimane e, insieme ai campionati, si sono bloccate ovviamente anche le manifestazioni europee.

Per le nuove esigenze dal punto di vista sanitario, così, si è deciso di organizzare una struttura del tutto peculiare per questa edizione della Champions League, in una formula di Final Eight, che si discosta notevolmente dal passato. Come è stato approfondito anche su L’insider, insieme ad un campione che di queste sfide se ne intende, Christian Panucci, quest’anno la struttura della fase finale della Coppa Campioni è cambiata tantissimo.

Si tratta, in definitiva, di una sorta di mini torneo che porterà all’assegnazione del titolo, con le gare che verranno disputate in una partita secca, ovviamente a porte chiuse, tutte alle ore 21. Il calendario prevede di terminare il ritorno di quelle partite degli ottavi di finale che ancora mancano all’appello, i prossimi 7 e 8 agosto. I quarti di finale si svolgeranno dal 12 al 15 agosto, mentre le semifinali verranno disputate, sempre in gara secca, il 18 e il 19 agosto e, infine, la finale è prevista per il prossimo 23 agosto.

Chi sono le favorite per la vittoria finale

Gli amanti delle scommesse calcio ovviamente stanno gongolando di fronte ad una formula radicalmente innovativa, che non ha eguali rispetto al passato. Le partite secche aggiungono un’incredibile componente di imprevedibilità e chi ha la passione di puntare su questa affascinante competizione dovrà analizzare con grande cura il momento di forma attraversato tra le due squadre, dal momento che i valori tecnici in campo, in questa situazione, potrebbero anche essere completamente ribaltati.

I verdetti in una gara secca: tutte le novità

Di quarti di finale in avanti, ecco che i vari turni saranno ad eliminazione diretta. Per le squadre non ci sarà più la possibilità di recuperare un eventuale match perso all’andata, magari per colpa di una forma fisica scadente oppure di una serata in cui tutto ha girato per il verso sbagliato.

Gli stadi saranno solamente due, quindi sarà eliminato anche ogni concetto di giocare in casa o in trasferta ed è un altro aspetto che potrebbe incidere notevolmente sull’esito finale della competizione. E, nel caso in cui la Juventus dovesse riuscire a qualificarsi per i quarti di finale e ad estromettere il Lione dal torneo dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata, giocare in Portogallo sarebbe potuto essere un vantaggio in tal senso, avendo in squadra Cristiano Ronaldo. Invece, senza il pubblico, anche questo teorico punto di forza verrà azzerato.

La formula delle Final Eight stabilita dall’UEFA prevedrà che, nel caso in cui il punteggio sia ancora in parità alla fine dei 90 minuti regolamentari, i tempi supplementari avranno una durata complessiva pari a 30 minuti e poi ci sarà la solita lotteria dei calci di rigore. Ci saranno 5 sostituzioni per ciascun match, che si potranno effettuare in tre finestre temporali ben precise, oltre ad un’ulteriore sostituzione durante gli eventuali tempi supplementari. Nelle liste di giocatori potranno essere inseriti anche tre nuovi componenti della “Lista A”, evitando di oltrepassare la quota di 25 calciatori.

