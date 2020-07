Serie A, verdetti finali: Inter-Atalanta sul filo del rasoio, Genoa salvo al fotofinish

Atalanta (2,38) avanti di misura per bookies e tifosi contro l’Inter (2,93); Lazio (2,26) in agguato per la piazza d’onore, mentre Lecce (1,40) e Genoa (1,40) si giocano la permanenza in Serie A.

Roma, 31 luglio 2020 – Ultimi 90 minuti gioco decisivi per l’assegnazione del secondo posto tra Atalanta, Inter e Lazio e per decretare chi retrocederà in Serie B tra Genoa e Lecce. Il big match della giornata è lo scontro diretto al Gewiss Stadium tra Atalanta (2,38) e Inter (2,93), divise da un solo punto in classifica. Secondo il sondaggio di Planetwin365, sarà una partita all’insegna dell’equilibrio con il 40% dei tifosi che suggerisce una vittoria della Dea e un 32% dei supporter che si schiera dalla parte dei neroazzurri. Gli orobici, imbattuti da 17 partite, vantano il miglior attacco del campionato e potrebbero raggiungere quota 100 gol, qualora mettessero a referto almeno due reti (1,50). Gli uomini di Conte devono raccogliere almeno un punto per evitare il 4° posto, che nella remota ipotesi di vittoria delle coppe europee di Napoli e Roma non sarebbe sufficiente per la qualificazione in Champions League. La lavagna di Planetwin365 anticipa un risultato di 1-1 (7,28) con papabili marcatori Gomez (2,85), che ha messo a segno il 50% dei gol decisivi per la vittoria dei bergamaschi, e Lukaku (2,10).

Contemporaneamente, al San Paolo si affronteranno Napoli (2,97) e Lazio (2,26): gli uomini di Gattuso, già proiettati verso il match di Champions League contro il Barcellona, secondo il 42% dei tifosi di Planetwin365 potrebbero lasciare via libera ai biancocelesti, che in caso di vittoria si garantirebbero quantomeno il terzo posto. Gli uomini di Inzaghi vengono da 3 vittorie consecutive, anche grazie alla vena ritrovata da Immobile, ad un solo gol (1,60) dal record di reti in campionato (36) di Higuain.

Domenica si scriveranno le sorti della squadra che si salverà dalla Serie B tra Genoa e Lecce. Per garantirsi la permanenza in A, il Grifone (1,40) deve vincere con il Verona (6,60) che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, un’ipotesi a cui crede il 66% di tifosi. Senza i tre punti, gli uomini di Nicola potrebbero infatti essere scavalcati dal Lecce (1,40) che ospita in casa il Parma (6,33): i pugliesi, sostenuti da due tifosi su tre, hanno come unica opzione la vittoria e devono sperare che il Genoa non batta il Verona.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,online e retail.

Ufficio Stampa - Spencer & Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893

calamuneri@spencerandlewis.com