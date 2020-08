Europa League: 90 minuti da dentro o fuori per Inter e Roma

Inter (1,68) nettamente favorita dai bookies contro il Getafe (5,80); Siviglia (2,18) a caccia del sesto titolo in Europa: prima c’è la Roma (3,59) da battere.

Roma, 04 agosto 2020 – Concluso il campionato di Serie A è tempo di pensare alle coppe Europee. Mercoledì 5 agosto alla Veltins Arena si affronteranno Inter (1,68) e Getafe (5,80): in palio ci sono i quarti di finali in Europa League. Un match a gara unica, senza possibilità di appello. Il 57% dei tifosi e bookies si schierano a favore dei neroazzurri che godono di un bilancio positivo interno nello storico contro i club spagnoli: 9 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte. Discorso diverso per il Getafe che ad oggi non ha mai affrontato un club italiano ed è reduce da un campionato da dimenticare con una sola vittoria nelle 11 disputate nel post lockdown. Gli uomini di Conte hanno perso solo una delle 14 partite ufficiali, mantenendo il clean sheet in 5 degli ultimi sei match e andando in gol mediamente 2 volte a partita. Grandi difficoltà offensive per gli iberici, a secco in cinque delle ultime 6 partite. La lavagna di Planetwin365 anticipa un risultato esatto di 1-0 (6,05) e suggerisce Lukaku (4,45) come il marcatore che sbloccherà il match già nei primi 45 minuti di gioco (3,62) mentre Rodriguez (3,85) è il candidato principale nelle fila del Getafe.

Il match inedito tra Siviglia (2,18) e Roma (3,59) concluderà giovedì il turno degli ottavi di finale di Europa League nel campo neutro di Duisburg. Il Siviglia, cinque volte vincitore del trofeo – tra cui tre edizioni consecutive dal 2013 al 2016 - gode del supporto del 44% dei supporter. Gli uomini di Fonseca, sostenuti solo dal 27% dei tifosi, sono reduci da ottime prestazioni in campionato ma nello scontro in Germania dovranno fare a meno di Smalling, a causa dell’accordo mancato tra lo United e i giallorossi, e dello squalificato Veretout. Gli analisti di Planetwin365 anticipano uno scontro che potrebbe regalare da 1 a 4 gol (1,18) con possibili marcatori giallorossi Dzeko (2,85) e Kluivert (5,00) entrambi già a segno 3 volte nel torneo; favorito Munir (3,00) per il Siviglia.

