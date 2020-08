UEFA Champions League

Juventus (1,46) alla ricerca di riscatto contro il Lione (7,50) all’Allianz; Barcellona (1,66) avanti per i bookies contro il Napoli (5,24)

Roma, 06 agosto 2020 – Dopo 5 mesi di assenza riprende la Champions League, al via con la gara di ritorno degli ottavi di finale tra Juventus (1,46) e Lione (7,50) del 7 agosto all’Allianz Stadium. I bianconeri, supportati dal 66% dei tifosi, sono uno dei club favoriti per il titolo (4,25); reduci dalla conquista del nono scudetto consecutivo hanno un unico obiettivo: ottenere la quarta qualificazione consecutiva ai quarti di finale. Un Lione, invece, che viene da un pessimo piazzamento in Ligue 1 che lo ha estromesso dalle competizioni nelle coppe europee ma che potrebbe, secondo il 13% dei supporter, ancora riscattarsi e sorprendere. Gli uomini di Sarri devono ribaltare 0-1 subito all’andata in Francia ma vantano di aver segnato almeno 2 gol nelle ultime 7 vittorie casalinghe. La Vecchia Signora, tuttavia, dovrà prestare attenzione in difesa: basta un gol del Lione e le reti da segnare diventerebbero tre. La lavagna di Planetwin365 anticipa un risultato esatto di 2-0 (7,35) con papabili marcatori Ronaldo (1,60) e Dybala (2,35), andato a segno 3 volte nella competizione dopo il 75esimo minuto di gioco (7,45); mentre per il Lione il favorito è Depay (3,65).

Il Big Match degli ottavi di finale andrà in scena al Camp Nou con la sfida di ritorno tra Barcellona (1,66) e Napoli (5,24). I Catalani, favoriti dai bookies come una delle possibili vincitrici della competizione (3,25), ospiteranno per la prima volta gli uomini di Gattuso in casa ma puntano a fare meglio del pareggio della gara d’andata al San Paolo; l’obiettivo è passare il turno e tentare di riportare in Spagna il titolo di campione d’Europa che manca da 5 anni. Il club partenopeo dovrà dal suo canto dare il massimo e dimostrare di essere competitivo per cercare di passare il turno, vincendo la gara o cogliendo un pareggio segnando almeno due reti. Assenze di rilievo in campo per entrambe le squadre: Sètien dovrà fare a meno di Busquets e Vidal, mentre Gattuso non potrà contare sulle prestazioni di Manolas e Maksimović. Un match che, per gli analisti di Planetwin365, potrebbe regalare dall’1 ai 4 gol già nel primo tempo (1,27) con un risultato esatto di 2-1 (8,97).

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,online e retail.

Ufficio Stampa - Spencer & Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893

calamuneri@spencerandlewis.com