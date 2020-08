Più tecnologia e meno spettacolo? Presente ed evoluzione della Formula 1

Milano, 13 Agosto 2020 - Una ridda di emozioni che lascia però tanti interrogativi aperti, soprattutto per la casa di Maranello. L’avvio della stagione 2020 di Formula 1 è segnato dall’egemonia Mercedes, merito di un Lewis Hamilton che ambisce a coronare l’impresa del settimo titolo iridato, uguagliando così un certo Michael Schumacher. Da chi deve guardarsi?

Un primo avversario potrebbe trovarselo al box: stiamo parlando di Valtteri Viktor Bottas, il suo compagno di squadra. Guai poi a sottovalutare le Red Bull e il talento di Max Verstappen, che ha dato prova, in più di un’occasione, di avere la stoffa del grande pilota.

In forte affanno invece il team del Cavallino Rampante. La Ferrari delude anche le aspettative meno ottimiste, arrivando a misurarsi con una McLaren in ascesa e una Force India che, malgrado le incertezze relative alla messa a punto della macchina, è la rivelazione di questo inizio di campionato.

Quali scenari ci attendono? L’Insider, il blog di Betway, ha cercato una risposta da chi ha il know-how giusto per interpretare i cambiamenti della Formula 1: Flavio Briatore, ex team manager di Benetton e Renault. Il noto imprenditore ha raccolto in questa intervista una disamina del passato e la sua lettura del presente della F1, tratteggiando prospettive sul futuro.

Vengono toccati molti temi delicati, a partire dall’assenza di leadership all’interno della Rossa, che sembra aver smarrito la strada che porta alla competitività. Non poteva mancare l’opinione su uno dei campioni che conosce meglio, ovvero Fernando Alonso, che viene descritto in uno stato di forma eccezionale.

Briatore parla poi degli altri protagonisti della F1, come Verstappen, che è il modello di pilota che “la gente vuole vedere”. Mentre Hamilton, nonostante i risultati, non lo ha mai convinto fino in fondo. L’ex direttore della Renault pone l’accento sulle performance di Mercedes: “in questo momento, potrebbero esserci quattro o cinque piloti che con la macchina di Hamilton possono vincere il mondiale”.

Interviene anche sul tema della tecnologia: “Sì, è importante, ma la tecnologia leva sempre le skill del pilota […] Più tecnologia c’è e meno è spettacolare lo sport”. E sul futuro? Il 2022 potrebbe essere un anno cruciale grazie al nuovo regolamento, che tutti, o quasi, auspicano porterà maggiore equilibrio. Ferrari intanto pensa al domani investendo su Carlos Sainz, anche se Flavio confessa qualche perplessità, “hanno visto qualcosa in lui che io non riesco a vedere”.

Cos’altro ha aggiunto Briatore ai microfoni de L’Insider? Scopri l’articolo completo e il video integrale dell’intervista.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency