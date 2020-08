SNAI – Europa League: scavalcato lo United Ora è l'Inter la favorita per il trionfo finale

Il titolo ai nerazzurri vale 2,50, gli inglesi sono a 2,85 - La squadra di Conte nettamente avanti allo Shakhtar nella semifinale di lunedì – Equilibrio fra Siviglia e Manchester United.

Milano, 14 agosto 2020 – L'Inter che batte in bello stile il Bayer Leverkusen; il Manchester United che piega il Copenaghen solo ai supplementari: preso atto degli sviluppi dell'Europa League 2020, gli analisti SNAI in questi giorni hanno modificato le loro precedenti valutazioni sul possibile vincitore della competizione. Se fino a poco fa, lo United era nettamente il favorito, ora l'Inter ha effettuato il sorpasso ed è la candidata principale. La differenza è piuttosto esigua, al momento: nerazzurri a 2,50, Manchester United a 2,85. Sul ribaltamento del pronostico per il titolo, influiscono anche gli accoppiamenti in semifinale. L'Inter deve affrontare lo Shakhtar, avversario sulla carta meno temibile del Siviglia, che invece toccherà allo United. A proposito, la sesta Europa League degli spagnoli, primatisti assoluti della competizione, vale 4 volte la scommessa. Cammino più duro per lo Shakhtar, a 9,00.

Inter in finale a 1,70 - Dunque, Inter nettamente avanti allo Shakhtar nel match in programma lunedì sera a Düsseldorf. Il successo nei tempi regolamentari vale 1,70, quota sensibilmente inferiore al «2» ucraino, posto a 4,50. Un pareggio, che porterebbe la sfida ai supplementari, è a quota abbastanza alta, 3,90. L'Inter ultimamente ha chiuso la porta a chiave: solo un gol incassato nelle ultime sei partite tra campionato e coppa. Stavolta però ha di fronte una squadra che va in gol con una certa frequenza, basti pensare al recente cammino in Europa League, con il 3-0 rifilato al Wolfsburg e il 4-1 al Basilea. E quindi, l'Over si presenta basso, a 1,57, l'Under si alza fino a 2,20. Fra i possibili bomber, Lukaku è ancora fresco di record: nessuno prima di lui aveva fatto gol in Europa League per nove partite consecutive. Ora va per la decima: un altro gol è dato a 1,85, la quota più bassa di tutte. Seguono Lautaro a 2,25 e l'attaccante dello Shakhtar Junior Moraes, a 2,75.

Pericolo Siviglia - Il Manchester United va in campo il giorno prima dell'Inter, domenica 16 a Colonia, ed è atteso da un confronto durissimo con il Siviglia. Pronostico incerto, con lieve preferenza per gli inglesi, dati vincenti a 2,50, mentre il segno «1» del Siviglia è a 2,95. Concreta l'ipotesi del pareggio al 90', dato a 3,10.

