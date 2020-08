Europa League: l’Inter insegue la finale nell’incontro con Shakhtar Donetsk

A dieci anni dal triplete, i neroazzurri sono ad un passo da una nuova finale europea per bookies (1,65) e tifosi (58%).

Roma, 17 agosto 2020 – Andrà in scena questa sera la seconda semifinale di Europa League tra Inter (1,65) e Shakhtar Donetsk (5,10). 10 anni dopo il trionfo in Champions League con Mourinho, i nerazzurri, favoriti dagli analisti di Planetwin365 tornano a giocarsi l’accesso ad una finale europea. Da quando l’Inter è scivolata in Europa League, ha vinto tutte e quattro le partite della competizione europea senza sbagliare un colpo. Anche i tifosi non hanno dubbi e, rispondendo al sondaggio di Planetwin365, anticipano un successo della squadra di Conte: il 58% dei supporter infatti crede in una vittoria dei nerazzurri, mentre solo il 19% prevede un successo della squadra ucraina.

Questo sarà il terzo confronto diretto tra le due squadre che si sono già sfidate nel 2005 per accedere alla fase a gironi della Champions League: la gara d’andata, finì 2-0 per il biscione, un esito che potrebbe ripetersi anche in questo match sempre a favore dei nerazzurri (10,10), mentre il match di ritorno, terminò 1-1 grazie al prezioso gol di Recoba.

Secondo i quotisti, nella giornata di oggi, la prima rete sarà a favore dell’Inter (1,50) a firma Lukaku (4,00), primo giocatore nella storia dell’Europa League a segnare 9 gol in 9 partite. Dall’altro lato del campo invece, occhi puntati su Junior Moraes (5,50) che ha messo a segno 7 gol in 7 presenze in Europa League.

